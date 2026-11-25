L'Argentina è ufficialmente in recessione tecnica. Il rischio Paese supera i 1.000 punti base. Il presidente Milei conferma la sua candidatura per il 2026.

Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato la sua candidatura alle elezioni del 2026, confermando la sua permanenza alla guida del paese nonostante un clima economico e politico complesso. L' Argentina è entrata ufficialmente in recessione tecnica, segnata da due trimestri consecutivi di contrazione dell'attività economica. Il rischio Paese ha superato i 1.000 punti base, raggiungendo 1.070 punti a fine novembre.

Conferma rielezione Milei 2026

Javier Milei ha dichiarato esplicitamente il 15 novembre, durante una mostra alla Casa Rosada, di intendere presentare la propria candidatura per le elezioni del 24 ottobre 2026. Nonostante il calo dei consensi nei sondaggi, il leader ha ribadito la volontà di proseguire con il suo progetto politico e riformista.

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Questa rassicurazione arriva in un momento di alta tensione per le finanze pubbliche. Il governo cerca di mantenere la rotta nonostante le difficoltà economiche e l'aumento della percezione del rischio da parte degli investitori internazionali.

Dettagli recessione e previsioni

La recessione tecnica è confermata dai dati che mostrano una contrazione del -1,8% nel terzo trimestre, nonostante un aumento mensile dell'1,1% a settembre. Il prodotto interno lordo argentino è previsto crescere del 2,1% nel 2026, in calo rispetto al 3,5% stimato precedentemente. Le aspettative per il 2027 sono state riviste al ribasso, con un Pil previsto al 3,5%, mezzo punto in meno rispetto alle stime di aprile.

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Il ministro dell'Economia Luis Caputo ha presentato le linee guida per il 2027, fissando un obiettivo di crescita del 4% e un'inflazione annua dell'18%. Queste previsioni contrastano con la realtà attuale, dove la Banca Centrale ha ridotto le stime per il 2026 dallo 0,7% di ottobre.

Posizioni stakeholder economia

L'economia argentina mostra una netta divisione tra settori. L'agricoltura, il petrolio e le miniere registrano una forte espansione, trainati da raccolti eccellenti. Al contrario, l'industria, la costruzione e il commercio subiscono una grave contrazione.

Il rischio Paese, calcolato dalla banca JP Morgan, ha raggiunto 1.070 punti il 28 novembre, un aumento di 236 punti in cinque giorni. Questo spread misura il differenziale tra i titoli argentini e quelli del Tesoro USA. L'indice era sotto i 1.000 punti solo prima delle elezioni del 2025.

Impatto e prossimi passi

Le obbligazioni per 4,5 miliardi di dollari scadono a gennaio, aumentando la pressione sulle finanze. Il governo attribuisce il rallentamento al contesto internazionale e alla normalizzazione agricola. Gli analisti stimano per il 2026 una crescita complessiva inferiore all'1%.

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La stabilità finanziaria dipende dal rispetto degli accordi con i creditori. Il governo deve gestire i tagli alla spesa per mantenere l'avanzo primario senza ulteriori danni alla domanda interna.