Argentina: sequestrato arsenale nazista in provincia di Buenos Aires

La polizia argentina ha sequestrato uniformi, armi e accessori nazisti dalla casa di un uomo che li vendeva online. Tra gli oggetti, una copia del Mein Kampf e pugnali con svastiche.

La polizia della provincia di Buenos Aires ha annunciato il sequestro di un arsenale di uniformi naziste, armi, munizioni e accessori dalla casa di un uomo che vendeva questi oggetti su Internet.

Le autorità hanno reso noto che l'operazione è avvenuta lo scorso 8 aprile, quando gli agenti sono venuti a conoscenza di un post su Facebook Marketplace pubblicato da un utente con il nome di Fernando Martinsohn, che offriva in vendita uniformi e accessori militari. L'immagine di profilo mostrava una stella militare statunitense. Dopo le indagini, l'uomo è stato identificato come Diego Fernando Martinez.

Con un mandato di perquisizione emesso dal tribunale, la polizia si è recata presso la sua abitazione situata nei sobborghi di Buenos Aires. All'ingresso, gli agenti hanno notato delle piastrelle del pavimento decorate con svastiche. Tra gli oggetti sequestrati figurano una copia del "Mein Kampf" di Adolf Hitler e diversi pugnali con insegne naziste. Martinez non ha risposto ai tentativi di contatto da parte delle autorità tramite una pagina Facebook indicata come sua.

La polizia non ha specificato quali accuse potrebbero essere mosse contro di lui. Tuttavia, la legge argentina proibisce la distribuzione di propaganda che promuove idee di superiorità razziale, e il possesso di oggetti legati al nazismo potrebbe configurare reati. L'Argentina ha una storia complessa con il nazismo: dopo la Seconda Guerra Mondiale, il paese ha accolto sia sopravvissuti all'Olocausto sia decine di criminali di guerra nazisti, tra cui Adolf Eichmann e Josef Mengele.

Questo passato spiega perché occasionalmente emergano scoperte legate al Terzo Reich. L'anno scorso, un caso simile ha coinvolto Paul Post, uno specialista olandese in sistemi in pensione, che ha esaminato i diari del padre risalenti all'epoca nazista. Le sue ricerche hanno portato le autorità di Buenos Aires a denunciare la figlia di un alto funzionario nazista per aver nascosto un dipinto del XVIII secolo saccheggiato durante l'Olocausto.

Questo nuovo sequestro dimostra come la memoria del nazismo continui a riaffiorare in Argentina, sollevando questioni sulla diffusione di simboli e ideologie estremiste attraverso canali online. La polizia provinciale ha sottolineato l'importanza di monitorare piattaforme come Facebook per prevenire la vendita di materiale che incita all'odio razziale. L'indagine è in corso per determinare l'intera rete di contatti di Martinez e l'eventuale presenza di altri complici





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