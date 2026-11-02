Argon Audio Forte A55 Mk2: Recensione Diffusori Attivi Hi-Fi

Analisi dettagliata dei diffusori attivi Argon Audio Forte A55 Mk2. Un sistema hi-fi scandinavo con amplificazione digitale, connettività completa e design minimalista per ambienti fino a 60 mq.

Argon Audio, il marchio danese noto per il suo design minimalista e per l'eccellente rapporto qualità-prezzo, presenta una nuova evoluzione della sua linea di diffusori attivi. Il prodotto al centro di questa analisi è il modello Forte A55 Mk2, un sistema completo che integra amplificazione, crossover e driver in un unico mobile elegante, eliminando la necessità di apparecchiature esterne. Questa soluzione è nata per rispondere alle esigenze di ascoltatori che desiderano un impianto hi-fi di alto livello senza la complessità dei cavi e dei componenti tradizionali.

Architettura Audio e Driver Personalizzati

Ogni cassa del sistema Argon Audio Forte A55 Mk2 ospita un tweeter da un pollice e due mid-woofer da cinque pollici, progettati con caratteristiche tecniche avanzate. Il tweeter utilizza una cupola in setola morbida con un magnete al neodimio, garantendo una riproduzione degli alti chiara e dettagliata. I mid-woofer, invece, impiegano un cono speciale a due strati e un sistema a bassissima distorsione per gestire le frequenze medie e basse con precisione.

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L'architettura interna si basa su una bi-amplificazione attiva con crossover digitale (Dsp), una tecnologia che distingue questi diffusori dai sistemi passivi tradizionali. Nei sistemi convenzionali, un singolo amplificatore esterno invia il segnale a un crossover passivo interno, che spesso introduce tagli imprecisi e perdite di potenza. Nel caso dei Forte A55 Mk2, il processo è totalmente ottimizzato: ogni driver riceve solo le frequenze specifiche che deve riprodurre, eliminando sovrapposizioni dannose e migliorando la risposta acustica complessiva.

Potenza di Amplificazione e Risposta in Frequenza

All'interno della torre principale di sinistra sono alloggiati quattro moduli di amplificazione separati in Classe D, ciascuno capace di erogare ottanta watt. Questa configurazione fornisce un totale di trecentoventi watt di potenza di picco dinamico, distribuiti con precisione dal Dsp per canale e per singola via. Tale potenza permette al sistema di raggiungere una risposta in frequenza che va da 35 a 20.000 Hz, coprendo l'intero spettro udibile umano con grande autorità.

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L'intero percorso del segnale rimane in dominio digitale fino allo stadio finale dell'amplificazione, una scelta tecnica che riduce drasticamente il rumore di fondo e le perdite inutili. Questa architettura digitale garantisce che le sorgenti audio mantengano la loro integrità, avvicinando le prestazioni di questi diffusori attivi a quelle di un sistema hi-fi passivo di livello audiophile. I diffusori sono concepiti per ambienti ampi, fino a un massimo di cinquanta-sei metri quadrati, dove possono esprimere il loro massimo impatto senza l'ausilio di un subwoofer aggiuntivo.

Design Scandinaviano e Connettività Avanzata

Il cabinet in Mdf presenta angoli arrotondati e una verniciatura laccata opaca disponibile in bianco o nero, con flange in alluminio che coprono i punti di ancoraggio per un'estetica pulita. Le griglie antipolvere in tessuto sono fissate magneticamente, mentre una base ampia e stabile protegge i pavimenti delicati come il parquet. La confezione include una guida rapida, tre accessori in tinta con le casse, un telecomando completo, un cavo di alimentazione e un cavo di collegamento tra i diffusori lungo cinque metri con attacco aeronautico a quattro poli.

Le connessioni sono raggruppate in un pannello inferiore in alluminio spazzolato, che ospita ingressi RCA per giradischi e sorgenti analogiche, un'uscita per subwoofer opzionale e un ingresso ottico-digitale Spdif compatibile fino a ventiquattro-bit e 96 kHz. È presente anche un ingresso HDMI Arc per l'audio TV e una porta USB-A dedicata agli aggiornamenti del firmware. La connettività wireless è assicurata dal Bluetooth 5.0, che supporta i codec aptX, aptX HD, AAC e SBC, sebbene risulti assente il supporto per il codec Ldac.

Prestazioni Sonore e Conclusione Tecnica

Le prestazioni audio dei diffusori Argon Audio Forte A55 Mk2 sono state valutate come eccellenti per film, serie TV e per ogni genere musicale. Il sistema è in grado di creare un soundstage ampio e profondo, con una dislocazione precisa degli strumenti musicali nello spazio tridimensione. Questa capacità di imaging sonoro rende l'ascolto immersivo e naturale, soddisfacente sia per lo svago che per l'ascolto critico.

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La soluzione proposta da Argon Audio si dimostra ideale per chi cerca di ridurre il numero di componenti in soggiorno o sala TV senza rinunciare alla qualità. L'elevata cura per ogni dettaglio costruttivo e le caratteristiche tecniche avanzate confermano il posizionamento del marchio nel segmento hi-fi di fascia medio-alta. Per gli utenti interessati alla versione in Noce, al momento questa risulta non ordinabile, limitando la scelta cromatica alle opzioni bianco e nero.