Ariana Grande contro la Casa Bianca: "Non voglio che la mia musica sia associata a politiche assurde"

La popstar ha espresso il proprio dissenso con un commento diretto pubblicato sotto il contenuto, dando vita a una nuova polemica sul rapporto tra politica e industria musicale negli Stati Uniti.

Ariana Grande ha espresso il proprio dissenso con un commento diretto pubblicato sotto il contenuto, dando vita a una nuova polemica sul rapporto tra politica e industria musicale negli Stati Uniti.

Il video contestato da Ariana Grande mostrava agenti di frontiera impegnati in operazioni di fermo e trasferimento di migranti verso veicoli e centri di detenzione. In sottofondo si sente chiaramente "Bye", una delle canzoni pubblicate da Grande nel 2024. Ad accompagnare le immagini, una didascalia dal tono celebrativo: "Bye-bye... Il presidente Trump ha garantito il confine più sicuro della storia".

La reazione della popstar non si è fatta attendere. Commentando il post, Grande ha chiesto che la sua musica non venisse associata a quelle che ha definito "politiche assurde, barbare, disumane e ripugnanti"





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