Arianna Caruso: "Vogliamo il Mondiale diretto, la Danimarca è una sfida decisiva"

La centrocampista della Nazionale italiana, Arianna Caruso, parla in esclusiva dell'importante sfida contro la Danimarca per la qualificazione al Mondiale. Un focus sulla preparazione, sulla forza del gruppo e sulle emozioni che accompagnano il cammino delle Azzurre verso un traguardo storico. Caruso, che gioca nel Bayern Monaco, riflette anche sulla crescita del calcio femminile e sulle sue esperienze all'estero.

Arianna Caruso porta ancora negli occhi il blu intenso del mare di Ostia, la sua città natale, nonostante dal febbraio del 2025 indossi la maglia del Bayern Monaco in Germania e la maglia azzurra della Nazionale sia per lei una seconda pelle, un simbolo di orgoglio e appartenenza. Le sue parole sono chiare e dirette, cariche di determinazione: vogliamo la qualificazione diretta al Mondiale, puntiamo al primo posto nel girone. Un messaggio forte e inequivocabile per iniziare.

Oggi, lei e le sue compagne, guidate da Andrea Soncin, si preparano ad affrontare la Danimarca a distanza di soli quattro giorni dalla travolgente vittoria per 6-0 contro la Serbia. L'obiettivo è ambizioso quanto cruciale: strappare quel primo posto nel girone proprio alle avversarie danesi. Caruso sottolinea l'importanza di questo confronto, definendola una sfida ancora più importante di quella appena disputata: questa è una sfida ancora più importante della precedente. L'intensa preparazione per questo match è iniziata subito dopo il successo contro la Serbia. Ci siamo preparate con una sessione pomeridiana giovedì, analizzando nel dettaglio ogni aspetto del gioco. Il tempo tra una partita e l'altra è stato brevissimo, quasi come aver preparato due gare in una, prima ancora di scendere in campo contro le serbe. Sappiamo bene quanto sia fondamentale questa partita, non ci nascondiamo dietro a nulla. La vittoria schiacciante contro la Serbia, con tre gol siglati da giocatrici che militano all'estero, tra cui la stessa Caruso, solleva interrogativi sulla forza del campionato di appartenenza. Caruso minimizza questa distinzione, affermando che non conta il campionato di appartenenza. Siamo una squadra di alto livello e siamo tutte importanti allo stesso modo, a prescindere dai nostri singoli club. Poi, certo, penso che qualsiasi esperienza all’estero possa arricchire chiunque. Un'affermazione che sottolinea l'unità e la coesione del gruppo, indipendentemente dalle maglie che indossano nei rispettivi club. Le emozioni dopo il 6-0 nello spogliatoio erano palpabili, ma l'entusiasmo era già proiettato verso il futuro. La prima cosa che ci siamo dette in spogliatoio dopo quel 6-0 è stata che la vittoria è stata troppo importante. Mancava da 9 mesi e un periodo del genere è lunghissimo, soprattutto nel contesto Nazionale dove non puoi riscattarti a distanza di una settimana. Eravamo contente ma già con la testa alla Danimarca. È stato un nuovo punto di partenza, non certo di arrivo. Questo successo è visto come un trampolino di lancio, un nuovo inizio che alimenta la fame di nuove conquiste. La consapevolezza di poter essere l'unica Italia del pallone qualificata a un Mondiale porta con sé un grande senso di responsabilità. Abbiamo una grande responsabilità. Noi ragazze supportiamo i colleghi maschi quotidianamente e la loro è stata in qualche modo una sconfitta anche per noi. Non mi piace pensare però che un nostro momento positivo debba emergere perché veniamo dal loro momento negativo. Spero che potremo celebrare presto, alla prossima occasione utile, una qualificazione di entrambi. Non mi piace pensare che noi spicchiamo solo perché loro non ce l’hanno fatta. Nella mia visione siamo una Nazionale unica e vorrei sempre che riuscissimo a raggiungere insieme traguardi importanti. Caruso esprime un desiderio di unità e successo condiviso, superando le distinzioni di genere nel supporto reciproco. Il suo gol contro la Serbia è stato un vero gioiello, una dimostrazione della sua tecnica e visione di gioco. Alla sua famiglia va sempre la prima dedica, ma ora un pensiero speciale va a suo nipote Michele, nato da due mesi. Sono soddisfatta della mia prestazione ma fino a un certo punto, potevo fare meglio. Un mio limite è che non tiro tanto in porta e proprio per questo sono contenta che quel gol sia arrivato addirittura dalla distanza. Quando le mie compagne mi urlano “tira, tira” magari io preferisco fare un passaggio in più: martedì sono contenta di aver calciato visto il gol che è venuto fuori. Un'autocritica che denota una costante ricerca del miglioramento. Il momento di svolta nella sua carriera azzurra è stato senza dubbio la semifinale dell'Europeo dell'anno scorso. La semifinale dell’Europeo dell’anno scorso. Forse finora è il ricordo e il momento più importante e intenso. E non solo per me ma per tutte. Siamo partite con un’aspettativa generale bassissima, nessuno immaginava che potessimo fare quel cammino quindi è stata una rivincita per me, per noi, per quello che si diceva sulla nostra Nazionale. Un percorso inaspettato che ha regalato soddisfazioni e rivincite. Lontano dai campi da gioco, Arianna trova la sua pace nella compagnia e nella condivisione. Mi piace stare in compagnia. Qui a Coverciano ho rivisto compagne che non vedevo da tempo e nei momenti liberi o dopo le due ore di allenamento, tra qualche chiacchiera e qualche risata, il tempo vola. Un'atmosfera di serenità e complicità che contribuisce al benessere del gruppo. La firma del contratto con la Juventus Women nel 2017, insieme a Boattin, è stato un altro punto di svolta, non solo per lei ma per l'intero calcio femminile italiano. Mi ricordo tutto di quei giorni. Avevo 17 anni allora, per me era un’emozione enorme entrare nel centro sportivo di un club del genere. È stato l’inizio di un qualcosa di meraviglioso. Un passo storico che ha segnato l'inizio di una nuova era per il movimento. Il trasferimento al Bayern Monaco è avvenuto in modo quasi repentino, in una singola giornata, un'esperienza che Caruso definisce quasi fortuita per averle lasciato poco tempo per elaborare. E aver avuto solo quelle 24 ore è stata la mia fortuna perché il cuore ha avuto poco spazio per reagire. Mi sono passate per la testa talmente tante cose… Un’esperienza fuori volevo farla e quando è arrivata questa occasione mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: “Ok, è il momento”. Ho lasciato un club come la Juventus che mi ha fatto sentire a casa per così tanto tempo e ho preso questa decisione che, sì, forse posso definirla coraggiosa. Una scelta audace, dettata dal desiderio di crescita e dalla volontà di affrontare nuove sfide. La lingua tedesca è ancora un ostacolo, ma le lezioni stanno procedendo. Sto facendo lezioni. Ci provo. Alla fine comunque in spogliatoio si parla per lo più inglese visto che siamo una squadra molto internazionale e il mister è spagnolo. La comunicazione avviene principalmente in inglese, lingua franca della squadra internazionale, anche se Caruso si impegna con la lingua locale





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