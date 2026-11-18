Arianna Meloni a Latina per il bilancio politico. Matilde Celentano perde il sostegno di Forza Italia. Storia instabile del centrodestra locale.

Arianna Meloni si presenterà nel capoluogo pontino mercoledì per tracciare il bilancio dei quattro anni di governo guidati dalla sorella Giorgia Meloni. L'evento si terrà nel teatro intitolato a Gabriele D'Annunzio e sarà organizzato dal partito Fratelli d'Italia. La scelta di Latina non è casuale, considerando che la città, nata come Littoria, rappresenta un terreno politico storicamente complesso e instabile.

La Crisi Locale e l'Addio di Forza Italia

La sindaca di Fratelli d'Italia, Matilde Celentano, affronta una seria crisi di governo che ha riconosciuto pubblicamente in consiglio comunale. Ha dichiarato di impiegare gran parte del suo tempo nel risolvere le controversie all'interno della maggioranza, un'indicazione chiara della frammentazione politica attuale. La situazione è degenerata fino all'uscita ufficiale della componente di Forza Italia, guidata da Antonio Cosentino, dalla coalizione di centrodestra.

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Le ragioni formali di questa scissione riguardano il bilancio cittadino, la gestione dei rifiuti e una serie di proposte non prese in considerazione. In particolare, il piano industriale dell'azienda comunale dei rifiuti doveva essere condiviso entro ottobre, ma tale documento non è mai giunto. Tuttavia, il conflitto ha una forte componente politica che va oltre le questioni amministrative tecniche.

Giuseppe Di Rubbo, coordinatore provinciale di Forza Italia, ha escluso categoricamente qualsiasi sostegno alla ricandidatura di Matilde Celentano nel 2028. Stefano Cardillo, segretario cittadino del partito, ha precisato che gli azzurri non intendevano essere semplici votanti passivi, ma soggetti attivi con proprie idee. Celentano ha vinto le elezioni del 2023 con il 70,7 per cento dei consensi, ottenendo una maggioranza di ventitré consiglieri su trentadue, inclusi tre di Forza Italia.

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Instabilità Storica del Centrodestra Pontino

La città, fondata dal regime fascista nel 1932, ha visto la Democrazia Cristiana governare a lungo nel dopoguerra. La prima elezione diretta si tenne nel dicembre 1993, con la vittoria di Ajmone Finestra, ex senatore del Movimento sociale italiano. Da allora, la destra ha governato quasi senza interruzioni, tranne una breve parentesi civica. Tuttavia, arrivare alla fine di un mandato amministrativo si configura come una sfida estremamente difficile per i leader locali.

La storia recente è costellata di cadute anticipate. Nel 2010, Vincenzo Zaccheo fu costretto alle dimissioni dopo la rottura in blocco di ventidue consiglieri, inclusi dieci esponenti del Pdl. Nel 2015, Giovanni Di Giorgi fu sfiduciato con i voti di Forza Italia e del Partito democratico. Nel 2022, l'intero centrodestra presentò le dimissioni davanti a un notaio, facendo cadere il sindaco civico Damiano Coletta.

Anche Matilde Celentano, allora consigliera comunale, firmò quelle dimissioni. La sindaca uscente ha affermato di rispettare la scelta degli alleati, pur non comprendendola. Ha ricordato il patto sottoscritto otto mesi prima e ha accusato Forza Italia di replicare uno schema consolidato: contestare l'amministrazione, ritirare il sostegno e causare la caduta del primo cittadino.

Lo Scandalo Enrico Tiero e Nuove Alleanze

Oltre alla frattura con Forza Italia, il centrodestra pontino è diviso dalla vicenda che coinvolge Enrico Tiero, esponente di Fratelli d'Italia. Consigliere regionale e candidato più votato nella provincia nel 2023 con 15.630 preferenze, Tiero è al centro di un'inchiesta della Procura di Latina. Gli viene contestato di aver favorito interessi imprenditoriali in cambio di vantaggi illeciti, tra cui assunzioni e denaro.

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Tiero ha respinto tutte le accuse definendosi innocente. Il processo è iniziato il 3 giugno con rito immediato ed è ancora in corso. Nel frattempo, il politico si è autosospeso dal partito e ha passato al gruppo misto in Regione. Dalla stampa locale trapela una possibile adesione alla Lega, supportata da circa venticinque amministratori provinciali.

Questa mossa potrebbe rivoluzionare gli equilibri di forza nel centrodestra locale. Arianna Meloni arriverà per discutere della filiera di governo che unisce Roma, la Regione e i Comuni. A Latina, la politica è tutta dello stesso colore, ma dal 2007 nessun sindaco è riuscito a completare il mandato. Celentano ha ancora un anno e mezzo per invertire questa tendenza storica di instabilità istituzionale.