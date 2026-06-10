Arianna Montefiori torna a sorridere con la sua piccola Allegra

L'attrice e influencer Arianna Montefiori torna a sorridere dopo giorni difficili e condivide le emozioni di essere mamma con la sua piccola Allegra.

Arianna Montefiori torna a sorridere dopo giorni difficili, e in un carosello tenerissimo su Instagram racconta le emozioni di momenti semplici e preziosi che scandiscono la quotidianità e le scoperte delle neomamme.

Gli ultimi mesi per l'attrice e influencer sposata al cantante Briga sono stati davvero un frullatore di emozioni. Prima la nascita della loro piccola Allegra, una bimba fortemente voluta e arrivata dopo tanti tentativi e una gravidanza a tratti complicata. Una gioia enorme che ha illuminato la vita della coppia. Poche settimane dopo questa grande felicità, Arianna Montefiori ha dovuto affrontare un grande dolore, e noto con il nome d'arte di George Eastman.

L'attore era malato da molto tempo, aveva affrontato un infarto già nel 2020 e la figlia aveva raccontato già in passato la preoccupazione per lo stato di salute del padre. La perdita per Arianna, legata al genitore da un rapporto molto speciale, è stata devastante ed è andata a offuscare per qualche tempo la grande felicità della vita da neomamma.

In queste ore l'attrice è tornata sui social e in una serie di scatti ha dimostrato che, grazie alla sua piccola Allegra, ha ritrovato il sorriso, la forza e il piacere di accompagnare la sua piccola nella sua crescita e nelle sue prime scoperte, anche se non nasconde quanto impegno richieda una bimba, tanto che può capitare di sentirsi sopraffatte. Una fatica però che si traduce in forza.

Nelle immagini si vedono mamma e figlia condividere piccoli momenti di felicità quotidiana: la pappa della bimba che beve dal biberon tra le braccia della madre che la guarda teneramente, un momento di gioco e poi uno scatto buffo post bagnetto. Essere mamma è l'esperienza più forte e travolgente che potessi vivere, scrive Arianna Montefiori nella didascalia che accompagna la gallery in cui l'attrice racconta le sue emozioni tra soddisfazione e inevitabile fatica.

Non nascondo che a volte mi sento un pochino sopraffatta e vulnerabile, scrive infatti, con grande sincerità. Ma basta che mi guardi con quegli occhietti cosi grandi e blu come il mare che in un attimo tutte le paure se ne vanno. E poi promette: Per te Amore Mio mi spingerò oltre ogni mio limite perché sei la mia forza più grande. Ti amo per sempre.

Una dichiarazione d'amore spassionata per la bimba che le ha ridonato il sorriso





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arianna Montefiori Allegra Briga George Eastman Neomamma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il Dr. Seuss torna al cinema: ecco il trailer italiano di Il Gatto col CappelloPrime immagini del film d'animazione che vedremo al cinema dal 5 novembre 2026, tratto dall'omonimo libro per ragazzi del grande autore americano. Ecco il trailer di Il Gatto col Cappello.

Read more »

Tra il rifiuto di Arianna Meloni e l'ombra di Vannacci, il centrodestra di Roma a caccia dell'anti-GualtieriIl nome arriverà in autunno, forse addirittura tra novembre e dicembre ma nella coalizione non tutti sono d'accordo con la tempistica. Un punto d'unione però c'è: 'Serve un politico'. Anche per evitare lo sgambetto dell'ex Generale

Read more »

Torino, tifoso della Juve ferito prima del derby dimesso dall'ospedale MolinetteL'annuncio del padre: 'Mio figlio torna a casa'

Read more »

Arbitri, torna il 'Premio Giulio Campanati'Leggi su Sky Sport l'articolo Arbitri, per i Mondiali 2026 torna il 'Premio Giulio Campanati'

Read more »