Ariete alle Maldive: quattro subai morti, uno rimpatriato nei giorni scorsi.

Un volo della compagnia Turkish Airlines ha rimpatriato le salme dei quattro subai morti alle Maldive.

Un volo della compagnia Turkish Airlines ha rimpatriato oggi, sabato 23 maggio, in Italia le salme dei quattro sub morti alle Maldive , atterrate intorno alle 13:10 all'aeroporto di Milano Malpensa.

Sono la biologa marina Monica Montefalcone, docente all'università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del biologo marino Federico Gualtieri. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. La prima autopsia in programma riguarderà Gianluca Benedetti, quarantattrenne originario di Padova, istruttore e capobarca del gruppo, il cui corpo era stato il primo a essere recuperato e riportato in Italia.

I feretri sono stati presi in carico e trasferiti all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Da lunedì avranno inizio gli accertamenti autoptici fondamentali per chiarire l'esatta causa dei decessi. L'iter è gestito dal sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Nadia Alessandra Calcaterra, che opera su formale delega della procura di Roma. I magistrati capitolini, competenti per i reati che colpiscono cittadini italiani all'estero, hanno aperto un fascicolo contro ignoti in cui si ipotizza il reato di omicidio colposo.

Il magistrato conferirà lunedì in un'udienza in programma alle 12,30 gli incarichi ai periti. Le parti lesa potranno nominare i propri consulenti di parte.

L'Italia ha acconsentito di condividere i risultati delle stesse autopsie, come riferito dal portavoce del presidente delle Maldive, Mohamed Hussain Shareef, aggiungendo che sono state avviate due indagini: una sulla morte dei 5 subacquei italian e l'altra per chiarire le circostanze della morte di Mohamed Mahudhee, il sub militare maldiviano deceduto durante un primo tentativo di recupero dei corpi. L'incidente si è consumato all'interno del sistema di grotte sottomarine di Hekunu Kandu (Alimathà), nell'atollo di Vaavu, a una profondità compresa tra i 50 e i 60 metri. Tutti gli italiani coinvolti erano subacquei di esperienza





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