Arisa Confessa: Niente Sanremo 2027 e Desiderio per Domenica In

Arisa rivela a Fabio Fazio che Stefano De Martino ha escluso la sua canzone per Sanremo. La cantante esprime anche il sogno di sostituire Mara Venier a Domenica In.

La cantante Arisa ha fatto tappa al Tavolo di Che tempo che che fa, condotto da Fabio Fazio, per discutere della nuova edizione di The Voice Senior. Durante l'intervista, andata in onda nella serata di mercoledì 11 novembre 2026, Arisa ha aperto un discorso inaspettato riguardando la sua partecipazione alla 77esima edizione del Festival di Sanremo.

La Conferma dell'Esclusione da Sanremo

Il conduttore Fabio Fazio ha chiesto direttamente ad Arisa se avesse inviato un brano per la prossima kermesse musicale, nonostante i nomi dei partecipanti non siano ancora stati resi pubblici. La cantante ha risposto confermando di aver inviato una canzone come ogni anno, specificando subito che la situazione non è positiva per questa edizione. Arisa ha spiegato che Stefano De Martino, sia come direttore artistico sia come nuovo conduttore, le ha fatto capire chiaramente che la sua canzone non è stata selezionata.

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Nonostante il rifiuto, Arisa ha sottolineato di non aver preso la notizia sul personale. Ha dichiarato che l'anno corrente non è adatto per lei, ma ha confermato il suo legame con la manifestazione. La artista ha precisato di essere amica di Stefano De Martino e che il suo desiderio di partecipare a Sanremo rimane forte per il futuro. Non ha nascosto l'intenzione di inviare brani alla manifestazione ogni anno, dimostrando una resilienza professionale notevole di fronte al giudizio artistico.

Il Sogno di Condurre Domenica In

Parlando di televisione, Arisa ha lanciato un'idea che ha catturato immediatamente l'attenzione degli ascoltatori e dei presenti. Ha dichiarato apertamente il suo desiderio di condurre un giorno il programma Domenica In. Questa dichiarazione ha messo in allerta l'ambiente del tg serale di Rai Uno, dato che il programma è una bandiera dell'emittente pubblica e la sua conduzione è oggetto di grande attenzione mediatica.

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La volontà di Arisa è stata interpretata da molti come una sfida implicita alla conduzione attuale. La cantante ha voluto precisare le sue intenzioni per evitare malintesi con la storica conduttrice Mara Venier. Ha spiegato che la sua affermazione nasce dall'ammirazione per il programma, definito pazzesco e capace di entrare nelle case degli italiani in modo profondo e duraturo.

Arisa ha rassicurato sul fatto che Mara Venier non deve prendere la cosa sul personale. Ha chiarito che la sua aspirazione riguarda un futuro ipotetico, quando Mara Venier non condurrà più il programma. La cantante si è descritta come molto tranquilla riguardo alla sua posizione, sottolineando che il rispetto per la collega è totale. L'intervento ha però inevitabilmente alimentato il dibattito sulla successione di Mara Venier.

The Voice Senior e il Contesto Attuale

La presenza di Arisa a Che tempo che fa era legata principalmente alla promozione di The Voice Senior. La cantante è stata invitata dal conduttore Fabio Fazio per parlare del talent show e del suo ruolo in questa nuova edizione. Nonostante l'argomento principale fosse la trasmissione musicale, il discorso ha deviato verso le aspirazioni personali di Arisa nel panorama televisivo italiano.

Il contesto in cui si inseriscono queste dichiarazioni è quello di un panorama musicale in evoluzione. La 77esima edizione di Sanremo rimane ancora avvolta nel mistero riguardo ai partecipanti. I social media hanno diffuso numerosi nomi, ma nulla è ufficiale. La comunicazione diretta da parte di Arisa aggiunge un tassello in più a questa attesa, confermando che la selezione delle canzoni è già iniziata e che i giudici come Stefano De Martino sono al lavoro.

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Impatto e Reazioni nel Mondo Spettacolo

Le parole di Arisa non sono rimaste senza eco. La volontà di candidarsi come futura conduttrice di un pilastro come Domenica In è un segnale forte. Dimostra che le figure storiche del palinsesto non vogliono fermarsi e cercano nuove sfide professionali. Questa mossa potrebbe influenzare le strategie di Rai Uno nella programmazione dei prossimi anni.

In conclusione, Arisa conferma la sua carriera attiva e la sua ambizione di rimanere al centro dell'attenzione. L'esclusione da Sanremo non è un stop, ma un momento di passaggio. Il suo sguardo è già rivolto al futuro, con il desiderio di portare la sua voce in programmi di grande impatto come Domenica In. La situazione evolverà con i prossimi annunci ufficiali di Rai e della produzione.