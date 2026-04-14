Arisa: 'Foto mosse', l'album del ritorno e la confessione intima tra amori tossici e disordine

Dopo cinque anni, Arisa torna con un nuovo album, 'Foto mosse', un viaggio attraverso le difficoltà personali, gli amori finiti e la ricerca di un nuovo equilibrio. L'artista si confessa senza filtri, parlando di solitudine, delusioni e della sua lotta per superare le avversità.

Amori tossici, solitudine, assenze, addii, e promesse di matrimonio non mantenute. Arisa torna con 'Foto mosse', il suo primo album in cinque lunghi anni, e le quattordici canzoni che lo compongono sono le pagine di un diario personale e artistico. È la cronaca della crisi che Rosalba Pippa, in arte Arisa , 43 anni, ha attraversato, arrivando a considerare il ritiro dalla scena musicale. 'Credevo che la musica non fosse più il mio posto. Non sapevo quale direzione prendere', confessa l'artista.

La voce di 'Sincerità', presente ogni sabato nel cast di 'Canzonissima' su Rai1, si è ricostruita dalle macerie, riacquistando gradualmente la fiducia nel palcoscenico: prima come insegnante di canto ad 'Amici di Maria De Filippi', poi come giudice di 'The Voice' con Antonella Clerici su Rai1, e infine con il ritorno in gara al Festival di Sanremo con 'Magica favola', dopo essere stata inizialmente esclusa da Amadeus.

Il nuovo album, in uscita venerdì 17 aprile, rappresenta un'esplorazione intima e senza filtri della sua vita. Nella canzone 'Il tuo profumo', sembra alludere alle voci riguardanti il matrimonio annullato nel 2021 con l'autore televisivo e manager Andrea Di Carlo. 'Nella salute e nella malattia, me lo prometti e poi vai sempre via', canta Arisa. L'artista spiega: 'Parlo di un uomo in generale, senza fare nomi. Il profilo descritto nella canzone è quello tipico dell'uomo che inizialmente ti fa sentire l'unica donna al mondo, per poi trattarti come una sconosciuta. Un po' come l'esibizionista nella canzone di Annalisa. Quando lei canta 'Succede alle ragazze per bene', mi ci ritrovo pienamente'.

L'autobiografia permea l'intero album. Arisa conferma: 'Sì, è il racconto passionale e carnale di una donna che, nonostante la consapevolezza di un amore dannoso, non riesce a staccarsene. E questo basta'. Il concetto di 'disordine' è ricorrente nell'album. Arisa commenta: 'Mi piace il disordine, perché dal caos nasce tutto, mentre dall'ordine non si muove niente. Attraverso le canzoni, ho cercato di codificare quel caos, con un profondo lavoro di analisi interiore'.

L'artista rivela il suo periodo di grande difficoltà: 'Un caos suddiviso in diverse fasi. La mia salvezza è sempre stata il mio spirito combattivo, il mio attaccamento alla vita, e il forte senso del dovere verso le opportunità che mi sono state date, verso il pubblico e i miei genitori, che non voglio deludere. Anche se a volte mi sono lasciata andare a momenti di profonda tristezza, quei momenti in cui la confusione ti paralizza, la mia ancora di salvezza è sempre stata l'azione, il mettermi in gioco, chiamare musicisti, mettermi al lavoro. Ora parte subito il tour: sarò a Roma il 22 maggio al Brancaccio, dove tornerò anche il 7 dicembre. Inoltre, farò tappa nella capitale con il tour dei firmacopie del disco, il 19 aprile al Maximo Shopping Center alle 17:30'.

Parlando di questi momenti difficili, Arisa affronta il tema della depressione: 'Credo che non esista un gene della depressione, ma a volte al nostro cervello mancano sostanze che vanno riequilibrate. Per questo ci sono gli specialisti. Non bisogna perdere tempo a tormentarsi con pensieri ossessivi: è fondamentale reagire. Questo è ciò che ho fatto io. Le mie radici mi hanno salvato: sono figlia di una donna di campagna che ha affrontato le battaglie con coraggio e ha vinto. Non mi tiro indietro di fronte alle sfide della vita'.

Arisa, nonostante le esperienze passate, continua a credere nell'amore: 'Credo in un amore diverso da quello che ho vissuto finora. Oggi non lo cerco attivamente, ma se dovessi cercarlo, lo farei in contesti differenti da quelli in cui l'ho cercato finora'. Cosa intende? 'Non voglio più perdere tempo, ma costruire un futuro insieme, se la persona sarà quella giusta'





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