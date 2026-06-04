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Armando Izzo e Francesca Fico tornano insieme

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Armando Izzo e Francesca Fico tornano insieme
Armando IzzoFrancesca FicoPositano
📆6/4/2026 5:41 PM
📰leggoit
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La coppia è stata immortalata in vacanza a Positano da un paparazzo che ha pubblicato le foto su un settimanale. Le immagini mostrano i due insieme, abbracciati e baciati, dimostrando che la loro relazione è tornata alle stelle.

Armando Izzo e Francesca Fico sono tornati insieme dopo una separazione di pochi mesi. La coppia è stata immortalata in vacanza a Positano da un paparazzo che ha pubblicato le foto su un settimanale.

Le immagini mostrano i due insieme, abbracciati e baciati, dimostrando che la loro relazione è tornata alle stelle. La storia tra la showgirl e lo sportivo è stata segnata da prove drammatiche, tra cui la perdita del loro bambino a sei mesi di gravidanza. Il trauma ha pesato sulla stabilità della relazione, ma ora sembra che i due abbiano deciso di dare una seconda opportunità alla loro storia.

La fuga d'amore in Campania dimostra che i due hanno deciso di buttarsi la sofferenza alle spalle e di concedere una seconda e importante opportunità alla loro storia

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Armando Izzo Francesca Fico Positano Vacanza Relazione

 

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