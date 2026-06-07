Armeni si recano alle urne in elezione parlamentare vista come test di pace

Gli armeni si recano alle urne domenica in un'elezione parlamentare vista come un test degli sforzi del governo per forgiare un accordo di pace dopo la dura sconfitta militare subita dall'Azerbaigian tre anni fa.

Gli armeni si recano alle urne domenica in un' elezione parlamentare vista come un test degli sforzi del governo per forgiare un accordo di pace dopo la dura sconfitta militare subita dall' Azerbaigian tre anni fa.

I sondaggi indicano in testa il partito del Primo Ministro Nikol Pashinyan, Contratto Civile, con il sostegno del 32% degli elettori, mentre il partito filo-russo Strong Armenia è in seconda posizione con l'11%. Pashinyan, da quando è salito al potere nel 2018, ha avvicinato l'Armenia all'Occidente e si è allontanato dalla tradizionale patrona Russia, suscitando le ire di Mosca in vista del voto. Il PIL pro capite è anche raddoppiato sotto Pashinyan, un giornalista e attivista dell'opposizione diventato politico.

La sua leadership è stata criticata da alcuni settori dell'opinione pubblica che lo accusano di aver ceduto all'Azerbaigian dopo la guerra del 2023. Tuttavia, Pashinyan ha risposto mettendo al centro della sua campagna elettorale il suo impegno per la pace, soprattutto l'accordo che ha firmato alla Casa Bianca lo scorso agosto con l'Azerbaigian.

La questione della pace e della sicurezza è diventata un tema centrale delle elezioni, con molti elettori che stanno cercando di capire come il governo intende affrontare le sfide future. La opposizione, guidata dal partito filo-russo Strong Armenia, ha accusato Pashinyan di autoritarismo e di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale. La situazione è diventata ancora più complessa con la recente ondata di arresti di oppositori e la repressione della libertà di stampa.

La elezione è vista come un test per la stabilità del governo e per la capacità del paese di affrontare le sfide future. Molti osservatori internazionali sono presenti in Armenia per monitorare la situazione e garantire la trasparenza e la libertà delle elezioni





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