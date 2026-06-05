Armenia alle urne: il voto del 7 giugno deciderà il futuro tra Europa e Russia

Le elezioni parlamentari in Armenia del 7 giugno sono cruciali per capire se il paese continuerà il suo percorso di avvicinamento all'Europa o resterà nell'orbita russa. Il premier Pashinyan punta a un mandato europeista, mentre Mosca cerca di influenzare il voto. L'esito dipende anche dalla pace con l'Azerbaigian.

L' Armenia si prepara a un voto cruciale per il suo futuro. Il 7 giugno si terranno le elezioni parlamentari, e in ballo c'è la direzione del paese: proseguire sulla strada dell'integrazione europea o tornare nell'orbita russa.

Il presidente del parlamento armeno, Alen Simonyan, ha denunciato un tentativo del Cremlino di influenzare il voto per trasformare l'Armenia in un 'governatorato' russo, paragonando la situazione a quella della Bielorussia. Mosca ha reagito con durezza, accusando l'Ue di voler attirare l'Armenia in un'orbita antirussa. Putin ha anche minacciato uno scenario ucraino, suggerendo che l'avvicinamento all'Europa potrebbe portare a un conflitto.

Tuttavia, il governo armeno non sembra intenzionato a cedere: il primo ministro Nikol Pashinyan punta a un mandato chiaro per proseguire le riforme europeiste. Il vertice della Comunità politica europea tenutosi a Erevan all'inizio di maggio ha segnato un passo importante. Nella dichiarazione finale, Bruxelles ha riconosciuto le aspirazioni europee del popolo armeno, basate sulla legge sull'avvio del processo di adesione all'Ue del marzo 2025.

Sebbene ciò non comporti obblighi immediati per l'Unione, molti osservatori ritengono che l'Armenia sia ora considerata un potenziale candidato. Tigran Khzmalyan, leader del Partito europeo d'Armenia, ha sottolineato che anche il Cremlino è consapevole di questo cambiamento, e che la frase di Putin su un 'divorzio civile' dimostra che Mosca ha capito di star perdendo influenza.

Tuttavia, persistono dubbi sulla reale volontà dell'Occidente di procedere rapidamente, per timore di innescare un nuovo conflitto. Un ostacolo significativo è la mancanza di un accordo di pace con l'Azerbaigian. Dopo la guerra del Nagorno-Karabakh del 2023, Yerevan deve ancora trovare un'intesa stabile con Baku, sostenuta dalla Turchia. I funzionari armeni sanno che un avvicinamento all'Ue comporterebbe una rottura definitiva con la Russia, rischiosa senza una pace garantita.

La mediazione americana dell'agosto 2025 ha portato a un documento programmatico, ma non a un accordo definitivo, a causa delle richieste azere di modificare la costituzione armena eliminando i riferimenti all'Artsakh. Pashinyan potrebbe indire un referendum su questo tema dopo le elezioni, se otterrà la vittoria. Le forze filorusse, al contrario, puntano a bloccare il processo. Il voto del 7 giugno sarà quindi decisivo non solo per il governo, ma per l'intero equilibrio geopolitico del Caucaso





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