Armenia: arrestati sei candidati del partito Armenia Forte

Le autorità armene hanno arrestato sei candidati del partito Armenia Forte, un giorno prima delle elezioni parlamentari del 7 giugno. I candidati appartenevano al partito guidato dal miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, che è agli arresti domiciliari con l'accusa di aver chiesto il rovesciamento del governo.

Le autorità armene hanno arrestato sei candidati del partito Armenia Forte, un giorno prima delle elezioni parlamentari del 7 giugno, senza fornire alcuna ragione per le detenzioni.

I candidati appartenevano al partito guidato dal miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, che è agli arresti domiciliari con l'accusa di aver chiesto il rovesciamento del governo. Il rapporto dell'Armenia con la Russia è emerso come una questione elettorale centrale, con Mosca che ha imposto restrizioni alle esportazioni armene in risposta al riscaldamento delle relazioni di Erevan con l'Occidente.

Circa 2,4 milioni di armeni avranno diritto a votare alle elezioni di domenica, che sono viste anche come un test degli sforzi del Primo Ministro Nikol Pashinyan per forgiare la pace con l'Azerbaijan. I sondaggi indicano che Strong Armenia ha il sostegno di una percentuale compresa tra il 6% e l'11% dell'elettorato, collocandosi al secondo posto dietro al partito di governo Contratto Civile di Pashinyan.

Gruppi della società civile armena hanno lanciato l'allarme su quelli che, a loro dire, sono sforzi di disinformazione sponsorizzati dallo Stato russo nel periodo precedente le elezioni





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Armenia Elezioni Parlamentari Partito Armenia Forte Samvel Karapetyan Nikol Pashinyan Azerbaijan Russia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Armenia alle urne: il voto del 7 giugno deciderà il futuro tra Europa e RussiaLe elezioni parlamentari in Armenia del 7 giugno sono cruciali per capire se il paese continuerà il suo percorso di avvicinamento all'Europa o resterà nell'orbita russa. Il premier Pashinyan punta a un mandato europeista, mentre Mosca cerca di influenzare il voto. L'esito dipende anche dalla pace con l'Azerbaigian.

Read more »

Armenia si appresta a votare per le elezioni parlamentariLa campagna elettorale in Armenia si appresta a concludersi con le elezioni parlamentari del 7 giugno, che vedranno contrapposti il partito di governo Contratto Civile e una serie di partiti di opposizione.

Read more »

In Armenia si vota tra ingerenze russe, simboli rubati, conflitti storici e luttiSecondo i sondaggi, il premier Nikol Pashinyan è favorito con un distacco di oltre venti punti sull'opposizione. La domanda non sembra essere chi vincerà il 7 giugno. Ma di quanto

Read more »

L'Armenia tra Unione e Russia. Sfida Pashinyan-Karapetyan (con l'endorsement di Trump)L'Armenia tra Unione e Russia. Sfida Pashinyan-Karapetyan (con l'endorsement di Trump)

Read more »