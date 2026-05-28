Armenia: elezioni decisive tra Occidente e Russia, Trump sostiene Pashinyan

Il 7 giugno l'Armenia vota per decidere il suo futuro: avvicinamento all'Occidente con Pashinyan o ritorno nell'orbita russa. Trump appoggia il premier, mentre Mosca minaccia sanzioni e paragoni con l'Ucraina.

L'appuntamento elettorale del 7 giugno in Armenia sarà seguito ben oltre i confini di questo piccolo Paese caucasico. I circa due milioni e mezzo di elettori armeni dovranno decidere se proseguire nella via dell'avvicinamento all'Occidente, riconfermando la leadership del premier Nikol Pashinyan e il suo partito Contratto Civile, oppure se riavvicinarsi alla Federazione Russa, premiando partiti come Armenia Forte del miliardario Samvel Karapetyan.

I sondaggi indicano un netto vantaggio per Contratto Civile, ma la posta in gioco è enorme: lo scorso anno l'Armenia ha avviato il percorso per aderire all'Unione Europea, attirando l'attenzione di Washington e Mosca. Negli ultimi giorni, il presidente americano Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un messaggio di completo sostegno a Pashinyan, definendolo un grande amico e leader che sta rendendo il Paese forte, ricco e sicuro.

Trump ha ricordato la recente missione del segretario di Stato Marco Rubio, che ha portato alla firma di tre documenti di cooperazione, tra cui un accordo per le terre rare e il progetto della Trump Route for International Peace and Prosperity. Si tratta di un corridoio ferroviario e stradale che collegherà l'Azerbaigian all'exclave azera del Naxçıvan attraverso il territorio armeno, con sovranità armena ma diritti di sviluppo concessi agli Stati Uniti per 99 anni.

Trump ha dichiarato che questa via trasformerà il Caucaso del Sud e aiuterà le aziende americane del settore energetico, aggiungendo lo slogan Make Armenia Great Again





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