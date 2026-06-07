Armenia: il partito di Pashinyan in testa alle elezioni parlamentari con il 54,44% dei voti

I primi risultati delle elezioni parlamentari in Armenia vedono il partito Contratto Civile del premier Nikol Pashinyan in vantaggio, segno della volontà di proseguire la strada verso l'Occidente e la pace con l'Azerbaigian.

Secondo i primi dati della commissione elettorale armena, trasmessi dalla televisione pubblica, il partito Contratto Civile del primo ministro Nikol Pashinyan è in testa alle elezioni parlamentari con il 54,44% dei voti.

Il voto di domenica scorsa è stato il primo test elettorale dopo la sconfitta militare subita dall'Azerbaigian nel 2023, un evento che ha segnato profondamente il paese e ha portato a un riorientamento della politica estera armena. I risultati preliminari, basati su circa il 16% dei seggi, mostrano l'alleanza filo-russa Strong Armenia al secondo posto con il 22% dei voti, seguita dall'Alleanza per l'Armenia all'8,8% e dal partito Armenia Prosperosa al 5% circa.

L'affluenza alle urne è stata forte, con quasi il 59% degli aventi diritto che si è recato ai seggi, un dato che testimonia l'importanza di questa tornata elettorale per il futuro del paese caucasico. Il partito di Pashinyan, salito al potere nel 2018 con una forte spinta riformista e filo-occidentale, si è confrontato con tre principali partiti di opposizione di orientamento filo-russo.

Il principale rivale del premier è Samvel Karapetyan, fondatore di Strong Armenia lo scorso anno, che ha basato la sua campagna su una piattaforma pro-business e sulla promessa di mantenere stretti legami con Mosca. La competizione elettorale è stata accesa, con toni contrapposti sul futuro dell'Armenia: da un lato la volontà di Pashinyan di approfondire i legami con l'Occidente e firmare un accordo di pace con l'Azerbaigian, dall'altro l'opposizione che invoca una maggiore vicinanza alla Russia e critica le concessioni territoriali fatte dopo il conflitto del 2023.

Se Pashinyan otterrà un mandato chiaro, potrà proseguire i negoziati di pace con l'Azerbaigian, con cui l'Armenia è stata in guerra intermittente dalla fine degli anni '80, e lavorare alla normalizzazione delle relazioni con la Turchia, alleato chiave di Baku. Una vittoria netta di Contratto Civile sarebbe anche un segnale per l'Occidente, che ha sostenuto il percorso di riforme del premier, ma potrebbe acuire le tensioni con la Russia, storicamente influente nella regione.

La commissione elettorale centrale dovrebbe annunciare i risultati ufficiali preliminari lunedì, mentre gli osservatori internazionali hanno già elogiato lo svolgimento del voto, nonostante alcune polemiche sulla copertura mediatica e l'uso delle risorse amministrative. L'esito finale definirà non solo la governance del paese ma anche il suo posizionamento geopolitico in un'area strategicamente delicata, tra il Mar Nero e il Caspio





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Armenia Elezioni Pashinyan Contratto Civile Azerbaigian

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il Cammino '44: un percorso di memoria e paceIl Cammino '44 è un percorso trekking lungo circa 180 chilometri che connette luoghi a fatti della storia italiana durante la seconda guerra mondiale. Il percorso è stato creato per ricucire la memoria e rinnovare l'impegno di non dimenticare il dramma vissuto durante il conflitto. Il Cammino '44 passa attraverso paesi e borghi che sono stati toccati dalla violenza nazi-fascista, tra cui Bagni di Lucca, Piteglio, Grizzana Morandi e Savignano. Il percorso è stato ideato e realizzato dall'Associazione Liberation Route Italia e è stato riconosciuto come itinerario culturale dal Consiglio d'Europa.

Read more »

Armenia: arrestati sei candidati del partito Armenia ForteLe autorità armene hanno arrestato sei candidati del partito Armenia Forte, un giorno prima delle elezioni parlamentari del 7 giugno. I candidati appartenevano al partito guidato dal miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, che è agli arresti domiciliari con l'accusa di aver chiesto il rovesciamento del governo.

Read more »

'A Roma due gelati 44 euro, una trappola', la denuncia di una turista americanal post pubblicato su Facebook diventa virale: 'Evitate quel posto'

Read more »

Armenia al voto, Pashinyan avanti negli exit poll: sfida aperta con il partito filorussoLe prime rilevazioni danno in testa il premier uscente, ma circolano dati contrastanti sul distacco da Armenia Forte

Read more »