Armenia: Mosca alza la pressione prima delle elezioni con sanzioni e minacce

A pochi giorni dal voto del 7 giugno, la Russia intensifica le pressioni economiche e politiche sull'Armenia, sospendendo importazioni e convocando l'ambasciatore per consultazioni. Il Cremlino teme un riavvicinamento di Yerevan all'Unione Europea.

Mancano pochi giorni alle elezioni politiche in Armenia , un'altra nazione dell'ex Unione Sovietica che si sta progressivamente allontanando dall'orbita di Mosca. Il 7 giugno gli armeni sono chiamati alle urne, e nel frattempo la pressione di Vladimir Putin sugli elettori di Yerevan e dintorni cresce in modo significativo.

Sabato scorso l'ambasciatore russo Sergei Kopyrkin è stato convocato a Mosca per consultazioni riguardanti i passi di riavvicinamento dell'Armenia con l'Unione Europea. La missione diplomatica russa ha dichiarato che tali iniziative risultano dannose per la cooperazione nell'ambito dell'Unione Economica Eurasiatica, l'associazione che favorisce gli scambi commerciali tra cinque paesi post-sovietici, tra cui Armenia e Russia. Questo episodio è solo l'ultimo di una serie di azioni che dimostrano la crescente tensione tra i due paesi.

Nei giorni precedenti, come riportato dal principale quotidiano economico russo Kommersant, la Russia aveva già iniziato a sospendere l'importazione di prodotti armeni, tra cui fiori, acqua minerale Jermuk e bevande alcoliche come l'ottimo cognac. Il blocco è stato deciso da Rosselkhoznadzor, l'ente russo preposto al controllo sanitario dei prodotti destinati al consumo umano.

Il capo dell'ente, Sergei Dankvert, ha giustificato la misura in conformità con gli standard di controllo fitosanitari dell'Unione Economica Eurasiatica, senza però spiegare perché prodotti ritenuti conformi fino al giorno prima improvvisamente non rispettassero più le norme sulla sicurezza alimentare. In realtà, la decisione è stata presa a seguito di una riunione del Consiglio di Sicurezza russo del 20 maggio, durante la quale si è discusso delle relazioni tra Federazione Russa e Armenia.

Un articolo di Kommersant dello stesso giorno, firmato da Elena Chernenko, rivela che il segretario del Consiglio di Sicurezza, Sergey Shoigu, ha presentato un rapporto molto critico nei confronti dell'Armenia, con una lunga lista di rimostranze e minacce. Shoigu ha puntato il dito contro una serie di azioni del governo armeno considerate ostili, tra cui l'adesione alla Corte penale internazionale, l'estradizione di cittadini russi verso paesi terzi e il deliberato peggioramento delle condizioni per gli operatori economici russi nel mercato armeno.

Inoltre, Shoigu ha criticato lo sforzo di armonizzazione di Yerevan alle regole di mercato dell'UE, che differiscono da quelle russe, e si è indignato per le esercitazioni militari congiunte armeno-americane chiamate Eagle Partner, ormai annuali. La minaccia è stata preceduta da una serie di dati che dimostrano l'importanza della Russia per l'economia armena: la quota russa sul totale degli scambi commerciali dell'Armenia è del 36%, la Russia è al primo posto sia per esportazioni che per importazioni, il gas viene fornito a prezzi tre volte inferiori a quelli di mercato, e così via.

Nel 2025, il 40% dei turisti in Armenia proveniva dalla Russia, fino al 98% delle esportazioni agricole armene e il 78% delle bevande alcoliche ad alta gradazione sono destinate alla Russia. I cittadini armeni lavorano in Russia senza limiti di quote o permessi di lavoro, godendo di pari assistenza sanitaria e pensionistica.

Il volume dei trasferimenti dalla Russia all'Armenia ha raggiunto circa 3,9 miliardi di dollari nel 2025, pari a quasi due terzi di tutti i trasferimenti e al 13% del PIL armeno. Subito dopo l'avvertimento di Shoigu del 20 maggio, le prime sanzioni economiche sono state attivate il 22 maggio, con lo stop delle esportazioni armene verso la Russia.

Questa ritorsione era stata anticipata da Putin durante un incontro con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan il 1° aprile a Mosca, dove aveva ventilato possibili ritorsioni economiche se l'Armenia avesse continuato il riavvicinamento con Bruxelles. Kommersant ricorda che Mosca aveva avvertito che un avvicinamento all'UE rischierebbe di far perdere all'Armenia l'adesione all'Unione Economica Eurasiatica e causare perdite ancora maggiori, tra cui il passaggio ai prezzi europei del gas





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