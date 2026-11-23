Armenia unveiled a draft constitution to remove Nagorno-Karabakh claims, a key step for peace with Azerbaijan. PM Pashinyan faces opposition pressure ahead of potential referendum.

Armenia ha pubblicato lunedì una bozza di proposta per una nuova costituzione, segnando un passo cruciale verso la firma di un accordo di pace formale con l'Azerbaigian, il suo vicino e nemico storico nel Caucaso meridionale. Questo sviluppo legislativo mira a rimuovere le controversie fondamentali che hanno ostacolato la normalizzazione delle relazioni tra i due Stati dopo decenni di conflitto intermittente.

Il documento costituzionale proposto elimina esplicitamente il riferimento al Nagorno-Karabakh presente nel preambolo dell'attuale carta fondamentale. Questa modifica risponde a una specifica obiezione di Baku, che ha costantemente sostenuto che la presenza di tale riferimento costituisce un ostacolo insanabile alla stipula di un trattato di pace definitivo, poiché implica una rivendicazione territoriale sul territorio azerbaigiano.

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Dettaglio del Meccanismo Costituzionale

Il nucleo della controversia risiede nel preambolo della costituzione armena esistente, il quale contiene un riferimento a un documento dell'era sovietica. Tale documento storico invocava la riunificazione tra l'Armenia e il Nagorno-Karabakh, che all'epoca era un'oblast autonoma all'interno della Repubblica Socialista Sovietica di Azerbaijan. La rimozione di questo passaggio è considerata da Mosca e dalle parti coinvolte come un prerequisito tecnico necessario per chiudere definitivamente la questione territoriale.

La nuova carta costituzionale non sarà solo un testo legale ma sarà sottoposta a un dibattito pubblico estensivo. Questo processo di consultazione è inteso a garantire che la riforma riceva una legittimazione sociale ampia, superando le divisioni politiche interne che hanno caratterizzato la regione negli ultimi anni. La trasparenza della procedura è fondamentale per convincere la comunità internazionale della buona fede di Yerevan nel perseguire la pace.

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Posizioni dei Portatori di Interesse

Il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan, che ha vinto le elezioni di giugno, si trova al centro di un intenso scrutinio politico. La sua iniziativa è oggetto di critiche severe da parte dell'opposizione e di settori dell'opinione pubblica che lo accusano di arrendersi alle pressioni di Baku. L'opposizione, dominata da gruppi di orientamento filo-russo, ha già dichiarato esplicitamente che non supporterà questa iniziativa, vedendola come una concessione eccessiva dopo la perdita di influenza nella regione.

La tensione è ulteriormente alimentata dagli eventi del 2023, quando Baku ha riconquistato il Nagorno-Karabakh con un'offensiva militare rapida. Questo evento ha provocato la fuga della quasi totalità della popolazione di etnia armena del territorio verso l'Armenia, creando una crisi umanitaria e un risentimento politico che Pashinyan deve gestire. Per l'opposizione, la rimozione delle rivendicazioni costituzionali equivale a un tradimento della memoria e della popolazione sfollata.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Per procedere, Pashinyan deve superare una barriera parlamentare significativa. Il suo partito, il Contratto Civile, non dispone di una maggioranza costituzionale in parlamento, il che rende indispensabile il supporto di almeno sei parlamentari dell'opposizione. La pressione politica attuale si concentra sulla capacità del Primo Ministro di convincere questi legislatori a sostenere la convocazione di un referendum costituzionale, senza il quale la riforma non può essere approvata.

Nonostante le tensioni, le due nazioni hanno intrapreso passi verso il riavvicinamento economico e commerciale. I ministri dell'Azerbaigian e dell'Armenia hanno recentemente affermato di trovarsi in uno stato di "pace reale", evidenziando una volontà politica di stabilizzare la regione dopo l'accordo di pace preliminare mediato dagli Stati Uniti raggiunto lo scorso agosto. La riforma costituzionale è il test definitivo per trasformare questa stabilità de facto in un riconoscimento giuridico formale.

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Il futuro immediato del processo di pace dipenderà dalle manovre politiche a Yerevan nelle prossime settimane. Se Pashinyan riuscirà a garantire i voti necessari e a superare il veto dell'opposizione filo-russa, l'Armenia farà un passo storico verso il riconoscimento internazionale dei confini attuali e la distensione con Baku. L'esito di questo referendum costituzionale segnerà forse la fine ufficiale di un conflitto che ha insanguinato il Caucaso meridionale dalla fine degli anni '80.