La campagna elettorale in Armenia si appresta a concludersi con le elezioni parlamentari del 7 giugno, che vedranno contrapposti il partito di governo Contratto Civile e una serie di partiti di opposizione.

L' Armenia si appresta a votare per le elezioni parlamentari , che vedranno contrapposti il partito di governo Contratto Civile , guidato dal primo ministro Nikol Pashinyan , e una serie di partiti di opposizione, molti dei quali filo-russi.

La vittoria del Contratto Civile è prevista dai sondaggi, ma potrebbe non raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria per apportare modifiche alla costituzione. La campagna elettorale è stata caratterizzata da una forte tensione tra le due fazioni, con il Contratto Civile che si presenta come il partito della pace e della stabilità, mentre gli oppositori accusano Pashinyan di aver ceduto troppo all'Azerbaigian.

La questione della pace con l'Azerbaigian è al centro della campagna elettorale, con il Contratto Civile che si presenta come il partito che può portare a un accordo di pace con Baku. Tuttavia, molti analisti descrivono le elezioni come un referendum sulla gestione della pace da parte di Pashinyan, con i suoi critici che dicono che ha ceduto troppo all'Azerbaigian.

L'Azerbaigian ha ripreso il controllo della regione di Nagorno-Karabakh nel 2023, costringendo quasi tutti gli etnici armeni della regione a fuggire in Armenia. La Russia ha aumentato la pressione sull'Armenia in vista delle elezioni, limitando la vendita di esportazioni armeniane nei mercati russi e minacciando di tagliare le forniture di petrolio e gas a prezzi convenienti. L'Armenia invia circa un terzo delle sue esportazioni in Russia e importa la maggior parte del suo gas da lì.

La Russia mantiene anche una base militare in Armenia. La Russia ha minacciato di sospendere l'Armenia da un'unione economica guidata da Mosca per aver chiesto la membrienza dell'Unione Europea, e ha chiesto a Yerevan di tenere un referendum popolare per decidere la sua direzione futura. I gruppi della società civile armena hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle campagne di disinformazione sponsorizzate dallo stato russo in vista delle elezioni. La Russia nega regolarmente di interferire nelle questioni interne degli altri paesi.

L'Armenia ha adottato una legge per lanciare il processo di adesione all'Unione Europea l'anno scorso, e Pashinyan ha cercato di proiettare l'Armenia come un partner chiave per l'Europa nella regione del Caucaso del Sud. Parte dell'accordo di pace Armenia-Azerbaigian prevede la costruzione di una corriera di transito attraverso il territorio armeno per connettere meglio l'Asia all'Europa bypassando la Russia.

Un accordo firmato con il vicepresidente statunitense JD Vance durante una visita a Yerevan potrebbe aprire la strada per una società americana per costruire un nuovo reattore nucleare in Armenia. L'opposizione armena è dominata da gruppi filo-russi, alcuni dei quali sono legati a ex presidenti impopolari. Il principale sfidante è il partito Armenia forte, guidato da un imprenditore armeno-russo attualmente in processo per aver fatto chiamate per rovesciare il governo.

Il partito Armenia forte si presenta con un programma pro-imprenditore e vuole che l'Armenia mantenga la sua tradizionale relazione stretta con la Russia, accusando Pashinyan di tentare di accendere una guerra con la Russia. Yerevan e Baku hanno raggiunto un accordo di pace negoziato dagli Stati Uniti nell'agosto scorso, ma non hanno ancora firmato un accordo formale. L'Azerbaigian chiede all'Armenia di modificare alcune parti della sua costituzione prima di firmare l'accordo.

Se Pashinyan non riesce a ottenere la maggioranza dei due terzi in parlamento, questo impegno sarebbe difficile per lui da mantenere, e i negoziati di pace potrebbero bloccarsi. Le frontiere armena con l'Azerbaigian e la Turchia sono state chiuse per decenni, con la seconda che ha chiuso il proprio confine nel 1993 in solidarietà con il suo alleato chiave Baku sull'argomento di Karabakh.

Progressi sono stati fatti recentemente verso la normalizzazione con Ankara, compresi in commercio, ma in generale il processo è stato lento





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