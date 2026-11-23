La conferenza ONU su armi autonome si conclude senza divieto. Usa, Russia e Israele bloccano il trattato, aprendo a due anni di regolamentazione parziale.

La conferenza convocata dalle Nazioni Unite a Ginevra per discutere un trattato internazionale sulle armi autonome si è conclusa con un risultato deludente per le organizzazioni per i diritti umani. In assenza di un consenso unanime, i lavori si sono fermati a un compromesso minimo: nei prossimi due anni si cercherà di elaborare una "regolamentazione" di queste armi, ma non un divieto totale.

Il Veto di Usa, Russia e Israele Blocca il Divieto

È stata una delusione per la stragrande maggioranza dei delegati e per i rappresentanti di 300 organizzazioni della società civile riunite in coalizione. Il gruppo di attivisti ha condannato "la grande confusione" della conferenza, sottolineando che ne sono state escluse "tutte le persone che si oppongono all'automatizzazione dell'omicidio". I tre paesi che si sono opposti fermamente al divieto totale sono gli Stati Uniti, la Russia e Israele.

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La posizione di questi tre stati non dovrebbe sorprendere, dato che tutti e tre sono attualmente impegnati in guerre dove l'intelligenza artificiale è già impiegata nelle operazioni militari. Anche la Cina, all'avanguardia tecnologica nel settore e riluttante verso i vincoli, ha scelto di non bloccare esplicitamente l'opzione. Pechino continua a coltivare la propria immagine di leader del sud globale e non ha bisogno di "sporcarsi le mani" se ci sono già Mosca e Washington a mettere il veto.

Il Contesto Storico e il Ritorno della Forza Militare

Questo esito rappresenta un fallimento per chiunque creda ancora nel diritto umanitario internazionale. La lunga storia del controllo delle armi più devastanti è fatta di passi avanti e battute d'arresto. I successi sono numerosi, dal divieto dei gas chimici dopo la prima guerra mondiale al bando contro le mine antipersona, che uccidono civili molto tempo dopo la fine dei conflitti.

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Tuttavia, sui campi di battaglia ucraini sono tornate armi vietate dai trattati come le munizioni a grappolo, che provocano molte vittime collaterali. Siamo già entrati nell'epoca delle armi autonome, ma non ancora in quella in cui i sistemi indipendenti potrebbero combattere una guerra senza alcun intervento umano. Lo sviluppo degli strumenti d'intelligenza artificiale però è così rapido che uno scenario simile non è più fantascienza.

La Responsabilità Umana e le Prospettive Future

Un'analisi citava il capo della Darpa, l'agenzia statunitense per l'innovazione tecnologica, che pur dichiarandosi contrario alle armi atomiche affermava: "Se i nostri avversari le avranno, dovremo averle anche noi". Da allora sono passati otto anni in cui lo sviluppo tecnologico e il contesto globale hanno spazzato via ogni riserva morale. La decisione di uccidere è la più grave che si possa prendere, anche in guerra.

L'idea che tale scelta venga delegata a una macchina ferisce le coscienze, ma la realtà dei conflitti sempre più numerosi, soprattutto in Ucraina dove i due schieramenti si sfidano a colpi di innovazioni tecnologiche, finisce per cancellare i tabù. Il fallimento di Ginevra riflette il ritorno della forza nei rapporti internazionali, a spese del diritto.

Questa dinamica segna un punto di svolta critico per la governance globale delle tecnologie lethal autonomous weapons. I prossimi due anni saranno cruciali per vedere se la "regolamentazione" promessa sarà sufficiente a mitigare i rischi etici o se l'escalation tecnologica continuerà a superare i framework normativi internazionali esistenti. L'opinione pubblica internazionale rimane divisa tra la necessità di sicurezza nazionale e l'urgenza di proteggere i principi umanitari fondamentali.