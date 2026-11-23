L'inchiesta di Caltanissetta su Arnaldo De Gennaro per il depistaggio dell'omicidio di via D'Amelio rivela dettagli shock: dalla richiesta di gamberoni a Salvatore Contorno al legame con La Barbera.

Un'indagine giudiziale condotta dalla Procura di Caltanissetta ha portato alla luce dettagli inediti sulle dinamiche tra i vertici delle forze dell'ordine italiane e il pentito di Cosa Nostra, Salvatore Contorno, negli ultimi mesi del 1992. L'obiettivo dell'inchiesta è verificare se l'ex capo della Polizia, Arnaldo De Gennaro, abbia contribuito a depistare le indagini sull'omicidio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le intercettazioni e le testimonianze emergenti suggeriscono un possibile ostacolo alla giustizia volto a proteggere figure istituzionali e criminali.

La Richiesta di Gamberoni a Salvatore Contorno

Il 15 maggio 1992, poco prima di essere convocato a Roma dai magistrati di Caltanissetta, Salvatore Contorno effettua una telefonata all'ex ispettore Nico Pacetto. Secondo le ricostruzioni dei pm, Nico Pacetto era stato messo accanto al pentito proprio da Arnaldo De Gennaro durante il suo periodo di collaborazione con la giustizia. Nel corso della conversazione, Contorno appare sereno e fiducioso, rassicurando Pacetto sulla sua capacità di gestire la situazione con i magistrati, dichiarando che avrebbe inviato i giudici "a fanculo" per chiudere la storia.

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In un contrasto netto con l'atteggiamento formale dovuto a un collaboratore, Contorno chiede a Nico Pacetto di portare della merce alimentare nella sua casa. Nello specifico, richiede una cassetta di gamberoni di grossa taglia, accettando che siano congelati. Aggiunge esplicitamente la richiesta di portare anche uno o due grossi polpi. Questo scambio viene interpretato dai magistrati non come un semplice gesto tra ex colleghi, ma come il riconoscimento di un debito contratto con la mafia, celebrato con un banchetto di pesce tipico dei riti mafiosi.

Subito dopo la richiesta di cibo, Contorno formula un'istruzione precisa per Nico Pacetto: deve comunicare a "il Principale" il desiderio di incontrarsi con lui. In questo contesto, il termine "principale" si riferisce chiaramente ad Arnaldo De Gennaro, all'epoca figura di spicco nel dipartimento della Pubblica Sicurezza. La domanda centrale dell'indagine è se questa richiesta di incontro abbia costretto De Gennaro a dirottare le indagini di via D'Amelio lontano dalla verità, proteggendo invece chi la verità la conosceva e la nascondeva.

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La Rete di Influenze e Giuseppe La Barbera

L'indagine non si limita ai fatti del 1992, ma traccia un filo conduttore che collega Arnaldo De Gennaro a Giuseppe La Barbera, il "uomo della mafia delle pelli ruvide" arrestato nel 1994. La Procura di Caltanissetta sostiene che De Gennaro, tra il 1992 e il 1994, abbia ostacolato le indagini su La Barbera per proteggere assetti di potere diversi da quelli di Cosa Nostra. La Corte d'appello di Caltanissetta ha già stabilito che La Barbera volle aiutare chi proteggeva interessi politici ed economici, orientato da altri con un "deciso protagonismo".

Dalle carte processuali emerge un dialogo del 17 novembre 2023 tra Francesco Cirillo, ex vicecapo della Polizia, e l'ex magistrato Gioacchino Natoli. In questa conversazione, Francesco Cirillo afferma che Arnaldo De Gennaro "ha fatto sempre capo a Gianni", identificando in Gianni Licio Gutfreund, ex capo della Sismi, il referente politico di riferimento. Gioacchino Natoli chiede se Gianni Gutfreund abbia istigato la falsa accusa contro Giovanni Scarantino, ma Francesco Cirillo si guarda bene dall'attribuirgli direttamente l'ordine di "inventare" il colpevole.

Sebbene la Procura non accusi direttamente Arnaldo De Gennaro della strage di via D'Amelio, il ragionamento logico porta a collegarlo ai fatti. Se Giuseppe La Barbera rispondeva ad Arnaldo De Gennaro, allora De Gennaro doveva essere a conoscenza delle dinamiche di depistaggio. Le intercettazioni rivelano che gli esponenti della famiglia La Barbera parlano di un debito nei confronti di De Gennaro, indicando un rapporto di complicità che va oltre i confini delle indagini sul terrorismo rosso o sulle stragi mafiose.

Relazioni Familiari e Minacce del 2023

Le registrazioni rivelano intrecci personali e politici tra Arnaldo De Gennaro e la famiglia La Barbera negli anni successivi. Serena La Barbera, figlia di Giuseppe La Barbera, fu assunta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza su indicazione di Arnaldo De Gennaro. Il 22 aprile 2023, Serena parla con la madre riguardo a De Gennaro, anticipando che "uscirà il delirio una volta che non ci sarà più". Questa dichiarazione sembra prefigurare le perquisizioni e le indagini successive.

L'8 ottobre 2023, in seguito alle perquisizioni domiciliari nei La Barbera, Serena La Barbera racconta ai familiari l'incontro con l'ex capo della Polizia. Secondo le testimonianze e le telecamere dei Carabinieri, Arnaldo De Gennaro avrebbe promesso a Serena La Barbera che non sarebbe rimasta sola riguardo alle spese legali. La reazione di Serena, che fa il gesto dei soldi strusando indice e pollice, viene interpretata dalla madre come la conferma del momento in cui De Gennaro avrebbe dovuto "pagare i debiti".

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I debiti a cui si fa riferimento nell'indagine non sono specificati con chiarezza nei documenti pubblici, ma il contesto suggerisce che si riferiscano alla responsabilità politica e penale per gli omicidi di Falcone e Borsellino, o forse per altri eventi traumatici come la morte di Michele Gambino a via d'Amelio. Il 23 maggio 2023, anniversario della strage di Capaci, Arnaldo De Gennaro legge le notizie sul processo per il depistaggio, dove il giudice Genchi cita anche il suo nome. De Gennaro commenta la situazione citando la "biologia" come risoluzione dei problemi, un'allusione oscura alla morte di Giuseppe La Barbera.

Il Depistaggio Politico e l'Agenda Rossa

L'indagine si concentra sul momento cruciale in cui Giovanni Borsellino giunge a Palermo per costruire il maxi-processo. Cinquantasette giorni dopo l'assassinio di Falcone, la presenza di Borsellino è vista dai pm come il momento in cui un pezzo del potere politico e finanziario, legato alla mafia, decise di fermarlo prima che rivelasse le connessioni con l'economia reale e il sistema politico italiano. La sparizione dell'agenda rossa di Borsellino viene considerata il primo atto di depistaggio.

A questo riguardo, Arnaldo De Gennaro ha rilasciato dichiarazioni il 18 settembre 2023, il giorno delle perquisizioni ai La Barbera. Parlando al telefono con il generale Peruzzi, De Gennaro raccomanda prudenza, menzionando "l'orecchio di Dionisio" nella grotta di Siracusa, metafora dell'ascolto occulto dei poteri forti. Esprime anche stupore per la "ricerca dell'agenda rossa", indicando che la sua presenza era già nota o attesa dai vertici.

La seconda menzione di De Gennaro sull'agenda rossa arriva il 16 aprile 2026, quando chiede informazioni su Serena La Barbera. De Gennaro dichiara: "Io posso capire l'agenda rossa... qualcosa devono aver trovato però". Questa affermazione conferma che la scomparsa del diario di Borsellino non era un semplice fatto cronachistico, ma un elemento centrale in una strategia di difesa dei poteri ombra, una strategia nella quale De Gennaro è considerato una pedina chiave sin dagli anni Novanta.