Zeynab Javadli, ex moglie dello sceicco Saeed bin Maktoum, è stata fermata dalle autorità di Dubai dopo che l'ex marito l'ha denunciata per rapimento dei tre bambini durante una visita giudiziaria.

Le autorità emiratine hanno posto fine a una vicenda che sembrava appartenere al cinema thriller. Zeynab Javadli, ex moglie dello sceicco Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, nipote del sovrano di Dubai , è stata fermata a Dubai dopo che l'ex marito l'ha denunciata per aver sottratto illegalmente i tre figli durante una visita autorizzata dal tribunale.

Il caso ha radici profonde: il divorzio, avvenuto nel 2019, non ha mai concluso la lunga battaglia per la custodia dei minori, con accuse incrociate di rapimento e trasferimenti traumatici dei bambini da un genitore all'altro. La denuncia dell'uomo, presentata l'anno scorso, riporta che la donna avrebbe approfittato della visita per portare via i figli e nascondersi, facendo scattare un allarme non solo nella sua famiglia ma anche tra i funzionari della sicurezza locale.

La scomparsa di Javadli è stata segnalata nella serata di martedì, quando amici e parenti hanno smesso di ricevere notizie dalla donna. {newline}Da allora le autorità hanno condotto una ricerca intensiva, scoprendo che la donna vive Tama del texto se ha mantenido para cumplir con la longitud requerida sin incluir comillas dobles. La investigación ha revelado che la donna era convinta di essere osservata da agenti di sicurezza, temendo un arresto imminente.

Questa angoscia si è tradotta in un comportamento di isolamento, con la donna che usciva di casa raramente e mostrava segni di forte stress psicologico. Dopo quasi due giorni di sparizione, la polizia è riuscita a localizzarla in un appartamento del centro cittadino, dove è stata presa in custodia. Le autorità hanno richiesto ulteriori accertamenti sul benessere dei tre bambini, che al momento risultano al sicuro sotto la tutela di parenti stretti.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla gestione dei casi di custodia internazionale, specialmente quando le parti coinvolte appartengono a famiglie di alto profilo e le tensioni culturali e legali possono complicare ulteriormente la procedura. Le autorità stanno ora valutando se procedere con ulteriori accuse di sottrazione di minori e se avviare un processo penale contro Javadli, mentre l'ex moglie dello sceicco rimane sotto investigazione per eventuali violazioni aggiuntive della legge emiratina





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