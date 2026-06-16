Arrestata anche la figlia della Mantide di Parabiago: avrebbe aiutato la madre nell'omicidio di Fabio Ravasio

La figlia della donna nota come Mantide di Parabiago è stata arrestata con l'accusa di aver collaborato con la madre nella pianificazione dell'omicidio del compagno della madre, Fabio Ravasio, investito da un'auto a Parabiago. La donna, di origine brasiliana, è stata portata in carcere a Como. Il processo per l'omicidio è già in corso davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio con altri imputati.

La figlia della "Mantide di Parabiago" è stata arrestata stamani, 26 luglio, d'intesa con il pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Ciro Caramore che coordina l'inchiesta.

Si tratta di una donna brasiliana di 50 anni, compagna della vittima, già a processo con altre persone con l'accusa di aver organizzato il delitto. L'omicidio di Fabio Ravasio, 52 anni, avvenne a Parabiago (Milano) quando la vittima fu travolta e uccisa da un'auto. Per quel reato sono già processati davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio anche l'ex amante e un altro figlio della 50enne, oltre ad altre cinque persone.

Da questa mattina la posizione della figlia si è aggravata e la giovane è stata rinchiusa in carcere a Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ipotesi investigative è che abbia aiutato la madre nel piano criminale che ha portato alla morte di Ravasio. Il caso, noto come quello della "Mantide di Parabiago", vede dunque ampliarsi la cerchia degli indagati e degli arrestati, confermando la complessità dell'intricata vicenda giudiziaria che ruota attorno a un omicidio maturato sembra per motivi passionali ed ereditari.

La Procura sta continuando le indagini per chiarire ogni aspetto della pianificazione e dell'esecuzione del delitto





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