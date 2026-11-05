Arrestata direttrice asilo Monza: violenze su bambini catturate dalle telecamere

Carabinieri arrestano direttrice asilo di Monza per maltrattamenti aggravati. Telecamere documentano schiaffi e percosse ai danni di alunni minori affidati alla sua custodia.

I Carabinieri hanno arrestato una donna di cinquantacinque anni, direttrice di un asilo nido nella provincia di Monza, accusata di aver ripetutamente maltrattato i bambini sotto la sua supervisione. L'operazione giudiziaria è stata resa possibile grazie alle registrazioni video raccolte all'interno della struttura educativa, che hanno immortalato episodi di violenza fisica contro i piccoli alunni.

Le prove video confermano le aggressioni

Le indagini sono state avviate dopo che diversi genitori avevano presentato denunce nei mesi precedenti, esprimendo preoccupazione per il comportamento osservato nei confronti dei propri figli. La Procura di Monza ha autorizzato l'installazione di telecamere di sorveglianza nell'asilo, strumento fondamentale per documentare in tempi brevi le condotte aggressive della direttrice brianzola.

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Gli investigatori hanno ricostruito una serie di azioni violente compiute dalla donna, tra cui strattonamenti violenti, sollevamenti bruschi e percosse dirette verso i bambini. In diverse occasioni, le aggressioni hanno provocato la caduta dei piccoli, mettendo a rischio la loro incolumità fisica e psicologica durante le ore trascorse nella struttura.

L'episodio del 26 ottobre in diretta

Il momento critico delle indagini si è verificato nel tardo pomeriggio del ventisei ottobre, quando due bambine hanno fatto fuoriuscire alcune palline da una vasca giochi. Dopo averle rimproverate, la direttrice avrebbe colpito una delle piccole con diversi schiaffi al volto, facendola cadere all'indietro con forza.

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Immediatamente dopo, la donna avrebbe afferrato e strattonato l'altra bambina, per poi scagliare le palline contro la testa di entrambe. Le immagini captate dalle telecamere hanno fornito agli agenti le prove necessarie per intervenire tempestivamente e porre fine alla situazione di pericolo in cui versavano i minori.

Arresto e misure cautelari disposte

I Carabinieri si sono presentati nell'abitazione della donna il giorno successivo, ventisette ottobre, procedendo al suo arresto in flagranza differita per maltrattamenti aggravati ai danni di minori affidati alla sua vigilanza e custodia. La direttrice è stata inizialmente trasferita presso il carcere milanese di San Vittore per l'espletamento delle formalità di rito.

Successivamente, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza della indagata. Questa decisione limita la libertà personale della direttrice, impedendole di allontanarsi dal luogo di domicilio fino alla conclusione delle procedure giudiziarie.