Arrestati due pachistani per l'omicidio di quattro braccianti in Calabria

Due cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio di quattro braccianti avvenuto il 1° giugno in Calabria. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella Questura di Cosenza dove sono stati portati nella serata di lunedì dopo essere stati fermati a Villapiana. Gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.

Due cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio di quattro braccianti avvenuto il 1° giugno in Calabria . Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella Questura di Cosenza dove sono stati portati nella serata di lunedì dopo essere stati fermati a Villapiana.

Gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo





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