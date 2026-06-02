Arrestati per maltrattamenti della figlia di due anni, morta a Bordighera

La polizia italiana ha arrestato sabato scorso un uomo e sua compagna per i maltrattamenti subiti dalla figlia di due anni, trovata morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio.

La polizia italiana ha arrestato sabato scorso un uomo e sua compagna per i maltrattamenti subiti dalla figlia di due anni, trovata morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio.

I due sono stati accusati di maltrattamenti pluriaggravati con conseguente morte della bambina. Secondo gli inquirenti, ci sono indizi gravissimi che fotografano un quadro di sevizie subite dalla bambina, morta per un trauma cranico. La donna è stata trasferita nel carcere di Torino, mentre l'uomo è stato trasferito nel carcere di Imperia. La polizia ha chiesto la misura cautelare in carcere per l'uomo, dopo aver ravvisato indizi di sevizie e maltrattamenti della bambina.

La piccola era morta a causa di un trauma cranico e non è stata soccorsa dopo essere stata brutalmente picchiata. La polizia ha anche arrestato un'altra persona, che aveva assistito alla scena e non aveva chiamato i soccorsi. La famiglia della vittima è stata informata della morte della bambina e hanno espresso dolore e rabbia. La polizia sta continuando le indagini per stabilire le cause della morte della bambina e identificare coloro che sono responsabili dei maltrattamenti.

La comunità locale è stata scossa dalla notizia della morte della bambina e ha espresso solidarietà con la famiglia della vittima. La polizia sta lavorando per assicurarsi che la giustizia venga fatta e che coloro che sono responsabili dei maltrattamenti siano condannati





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