Un giovane italiano di 22 anni è stato fermato dai carabinieri a Milano il 26 novembre con armi illegali e giubbotti antiproiettile per la scuola Porta Magenta.

Un giovane cittadino italiano di ventidue anni è stato arrestato nella mattinata del 26 novembre a Milano, nell'area circostante l'istituto scolastico frequentato. Il ragazzo si è presentato all'ingresso dell'edificio educativo portando con sé una pistola calibro 22 nascosta all'interno dello zaino, pronta a essere utilizzata per sparare. L'operazione di fermo e di perquisizione è stata condotta dai Carabinieri appartenenti alla compagnia Porta Magenta, che hanno agito tempestivamente per impedire l'accesso del giovane all'aula di lezione.

Il meccanismo del fermo preventivo in escola

L'intervento delle forze dell'ordine è stato scatenato da una specifica segnalazione proveniente dalla direzione dell'istituto scolastico, la quale è stata messa in allerta dai compagni di classe dello studente. Nei giorni immediatamente precedenti al 26 novembre, il giovane aveva manifestato una chiara e ripetuta abitudine di presentarsi a scuola armato, creando un clima di forte preoccupazione tra gli studenti. I compagni hanno quindi deciso di avvertire formalmente la direzione dell'istituto, che a sua volta ha coinvolto le autorità competenti per la sicurezza pubblica.

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Il quadro delle armi e dei reperti sequestrati

Una volta bloccato il giovane davanti al cancello della scuola, prima dell'inizio ufficiale delle lezioni, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione immediata dello zaino. All'interno dell'accessorio è stata rinvenuta una pistola con il colpo in canna, elemento che ha confermato la concreta e imminente minaccia. Gli accertamenti tecnici e investigativi sono proseguiti successivamente con le perquisizioni domiciliari dell'abitazione e l'ispezione dell'automobile personale dello studente.

Dettaglio delle armi e protezione balistica

Durante le perquisizioni successive sono stati rinvenuti e sequestrati diversi oggetti pericolosi, tra cui un secondo revolver di calibro 32. I militari hanno inoltre confiscato una quantità significativa di munizioni di diverso calibro, pari a 9,1 grammi di polvere da sparo. La scoperta più inquietante riguarda il rinvenimento di due giubbotti antiproiettili completi di placche balistiche,物品 trovati in suo possesso insieme alle armi da fuoco.

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Le motivazioni e le prospettive giudiziarie

Al momento non è ancora noto perché il giovane andasse a scuola armato, né per quale motivo specifico fosse in possesso dei giubbotti antiproiettili e delle munizioni. Il quadro delle motivazioni rimane in fase di chiarimento da parte degli investigatori che stanno interrogando il ragazzo e analizzando le sue abitudini. Non sono ancora stati resi pubblici eventuali precedenti penali o motivazioni psicologiche che abbiano portato alla decisione di armarsi per frequentare le lezioni.

Il trasferimento in carcere e le prossime fasi

Dopo l'arresto avvenuto il 26 novembre, il 22enne è stato immediatamente trasferito nel carcere milanese di San Vittore. Il giovane è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria per le necessarie indagini e per l'espletamento degli atti procedurali previsti dal codice penale. L'accusa formuale che grava su di lui riguarda la detenzione e il porto illegale di armi comuni da sparo, reati che comportano severe sanzioni penali e l'allontanamento preventivo dalla società.