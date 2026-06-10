Arrestato 30enne: minacce con sciabola alla moglie e sequestro di famiglia, colluttazione con la polizia

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie e un passante con una sciabola, costretto la famiglia a salire in auto e ingaggiato una colluttazione con la polizia. Dovrà rispondere di stalking, minacce e sequestro di persona.

Un grave episodio di violenza domestica si è consumato nelle strade della città, culminato con l'arresto di un uomo di 30 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto è iniziato da una violenta lite tra il 30enne e la moglie, una connazionale di 28 anni.

Con loro c'era anche la figlia di appena due anni. La discussione, probabilmente scaturita da motivi ancora in fase di accertamento, ha rapidamente degenerato. L'uomo ha estratto la replica di una sciabola, minacciando la donna e la bambina. Un passante, intervenuto nel tentativo di difendere la madre e la piccola, è stato a sua volta minacciato.

Dopo aver seminato il panico tra i presenti, l'aggressore ha costretto la compagna e la figlia a salire a bordo della sua auto, allontanandosi a forte velocità. L'allarme è stato immediatamente lanciato, facendo scattare le ricerche da parte delle volanti della polizia. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il veicolo poco dopo in via Filippo Meda, nei pressi del mercato rionale. Qui il 30enne ha tentato di opporre resistenza, ingaggiando una colluttazione con gli agenti del commissariato Sant'Ippolito.

Solo dopo un breve ma intenso corpo a corpo, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto. La donna e la bambina, seppure sotto choc, sono state immediatamente messe in sicurezza e affidate alle cure dei sanitari. L'uomo, ora in stato di fermo, dovrà rispondere delle accuse di stalking, minacce e sequestro di persona. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali precedenti episodi di violenza.

Questo ennesimo caso di violenza domestica riaccende i riflettori su un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso. Le forze dell'ordine raccomandano di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di pericolo, sottolineando l'importanza della rete di sostegno per le vittime. Il 30enne, al termine delle formalità di rito, sarà condotto in tribunale per l'udienza di convalida dell'arresto. Nel frattempo, la comunità locale mostra sconcerto per quanto accaduto, mentre gli investigatori continuano a raccogliere testimonianze e prove per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.

Il caso evidenzia la necessità di interventi preventivi e di un rafforzamento delle misure di protezione per le vittime di abusi familiari





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