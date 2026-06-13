Arrestato 34enne per tentato omicidio con martello a Roma: donna ferita gravemente riesce a fuggire

A Roma, un uomo di 34 anni è stato fermato dopo aver colpito la moglie con un martello nella loro casa e averla inseguita per la strada. La vittima, pur gravemente ferita, è riuscita a scappare e a chiamare i carabinieri, che lo hanno arrestato sul posto.

Roma , 13 giugno 2026 - Un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere la propria moglie con violenza domestica , un episodio che si è svolto in due fasi drammatiche nella periferia della capitale.

Secondo le dichiarazioni dei carabinieri intervenuti sul posto, l'aggressore ha iniziato a colpire con un martello la moglie nella loro abitazione, provocandole gravi contusioni al capo e al torace. Dopo averla lasciata ferita sul pavimento, l'uomo ha tentato di trascinarla fuori dalla porta, ma la vittima, nonostante la perdita di sangue, è riuscita a fuggire verso la strada. L'assalitore, furioso, l'ha inseguita per le vie di un quartiere residenziale, cercando di raggiungerla con il martello ancora in mano.

Fortunatamente, un passante ha segnalato l'accaduto al numero di emergenza e i carabinieri, già di ronda, sono accorsi rapidamente, riuscendo a fermare l'aggressore prima che potesse compiere ulteriori danni





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