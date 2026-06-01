Arrestato a Rimini per violenza sessuale sulla figlia 13enne della compagna

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Rimini con l'accusa di aver violentato la figlia minorenne della sua compagna. Gli abusi, protrattisi per circa un anno, sono stati scoperti dopo una lite tra la coppia. La ragazzina ha confermato le violenze durante un'audizione protetta e ha anche registrato gli abusi come prova.

Un uomo di 44 anni è stato arrestato e condotto in carcere a Rimini con l'accusa di aver violentato la figlia 13enne della compagna con cui conviveva.

Secondo le indagini, gli abusi sessuali si sarebbero protratti per circa un anno, da luglio 2025 a maggio 2026. La scoperta degli abusi è avvenuta solo in seguito a un intervento dei carabinieri, chiamati per una lite tra la coppia. Durante quell'occasione, la donna ha rivelato ai militari di aver appreso di recente le violenze subite dalla figlia. La minorenne, sentita in un'audizione protetta, ha confermato integralmente le accuse.

La giovane ha raccontato di essere stata violentata per la prima volta mentre dormiva su un materasso gonfiabile in salotto: l'uomo l'avrebbe spogliata e stuprata approfittando del suo stato di incoscienza. Gli abusi sarebbero poi ripresi a ottobre 2025, con il 44enne che avrebbe violentato la ragazzina nella sua stanza da letto o nel locale adibito a lavanderia.

L'indagato avrebbe anche minacciato più volte la minorenne per impedirle di parlare, dicendole: "Se tu apri la bocca ammazzo tua madre e tua sorella, la prendono gli assistenti sociali e te la portano via". In aggiunta, la 13enne ha riferito un episodio particolarmente inquietante: il compagno della madre le avrebbe nascosto frammenti di vetro all'interno di un cubetto di ghiaccio come avvertimento. Esasperata dalla situazione, la ragazzina ha iniziato a registrare le violenze con il proprio telefono.

I file audio sono stati acquisiti dalle autorità e costituiscono ora una fonte di prova decisiva per il processo. Il caso evidenzia una terribile dinamica di abuso all'interno del nucleo familiare, con la vittima minorenne che ha dovuto subire non solo le violenze sessuali ma anche minacce dirette volte a silenziarla. L'intervento dei carabinieri, sebbene innescato da una lite domestica, ha permesso di portare alla luce una situazione di grave sfruttamento e violenza.

L'uomo, già arrestato, si trova attualmente in carcere a Rimini in attesa delle ulteriori determinazioni dell'autorità giudiziaria. La procura competente ha aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata e minacce, reati che se confermati comporterebbero pene molto severe. Parallelamente, sono state attivate le reti di protezione per la minorenne e la sua famiglia, con il supporto di servizi sociali e psicologici specializzati.

Questo drammatico episodio riapre il dibattito sulla necessità di una sempre maggiore attenzione e vigilanza nei confronti dei minori, soprattutto in contesti in cui figure esterne al nucleo biologico entrano a far parte della famiglia. La capacità della vittima di documentare gli abusi attraverso le registrazioni audio sottolinea anche il ruolo che la tecnologia può assumere nella raccolta di prove in casi di violenza domestica.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e per garantire che la giustizia faccia il suo corso, nel rispetto della dignità e della sicurezza della giovane vittima





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