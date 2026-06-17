Arrestato a Roma 48enne per spari con arma ad aria compressa su due bambini

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Roma per aver sparato dalla finestra di casa con un fucile ad aria compressa su due bambini di 12 anni, ferendoli al braccio e all'inguine. Sequestrati hashish e armi in abitazione.

La polizia ha arrestato un uomo di 48 anni a Roma , accusato di aver sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra della propria abitazione nel quartiere di nord-ovest della capitale, tra via Antonio Pane e via Gattinara.

L'uomo ha colpito due giovani di 12 anni che passeggiavano nella zona: uno è stato raggiunto al braccio, l'altro all'inguine. I minorenni sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma-Trastevere e dalla stazione di Montespaccato, hanno permesso di identificare e Arrestare ilresponsabile. Durante la perquisizione dell'abitazione, i militari hanno sequestrato 160 grammi di hashish, pronti per la vendita, due fucili ad aria compressa e numerosi pallini.

L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. In flagranza di reato, è stato condotto in tribunale per la convalida dell'arresto. Questo episodio di violenza gratuita contro minori ha sollevato forte allarme sociale nel quartiere, dove i residenti denunciano un aumento di episodi di criminalità leggera. La presenza di sostanze stupefacenti e armi non convenzionali nell'abitazione del 48enne suggerisce possibili collegamenti con lo spaccio di droga a livello locale.

Le autorità stanno ora approfondendo il movente del gesto, che potrebbe essere riconducibile a un regolamento di conti o a un atto di intimidazione legato al traffico di stupefacenti. La comunità locale chiede maggiore controllo e presenza delle forze dell'ordine, specialmente nelle aree residenziali periferiche. Il caso pone anche interrogativi sulla sicurezza delle armi ad aria compressa, spesso considerate giocattoli ma potenzialmente pericolose se utilizzate in modo improprio.

Le vittime, fortunatamente, non hanno riportato lesioni gravi, ma l'episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate e detenzione illegale di armi. L'uomo, che al momento dell'arresto ha mostrato segni di squilibrio psicologico, è sottoposto aaccertamenti psichiatrici. I genitori dei due ragazzini hanno presentato una denuncia-querela per il traumatismo psicologico subito dai figli.

L'incidente ha riaperto il dibattito sulle modalità di controllo delle armi giocattolo e sulla necessità di inasprire le pene per chi le usa per commettere reati. Il quartiere, già provato da fenomeni di degrado, ora teme il ripetersi di simili episodi. Le forze dell'ordine hanno intensificato i pattugliamenti nella zona e annunciato controlli a tappeto sulle armerie e sui negozi che vendono pallini di piombo.

La cronaca di questo gesto insensato si intreccia con altre notizie di cronaca nera e rosa che hanno caratterizzato le ultime ore nella capitale, tra sparatorie, incidenti stradali e casi di cronaca giudiziaria





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