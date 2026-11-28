Detenuto Agostino Segreto per l'omicidio di Devis Pino nel bosco di Montagnareale. Le prove balistiche confermano la dinamica dell'agguato a due cacciatori.

Le indagini dei Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) hanno consentito di arrestare Agostino Segreto, 50 anni, residente a Patti, per il duplice omicidio avvenuto nella mattinata del 28 gennaio. L'arresto chiude un capitolo cruciale nel giallo verificatosi nel bosco di contrada Caristia, sui monti Nebrodi in provincia di Messina, dove rimasero uccisi Devis Pino, 26 anni, e suo fratello Giuseppe Pino, 44 anni.

Le Prove Balistiche e la Dinamica dello Sparo

La svolta decisiva nelle indagini è arrivata grazie alle rigorose analisi scientifiche condotte dai tecnici del Ris, che hanno ricostruito la dinamica precisa della sparatoria con precisione scientifica. Le perizie hanno evidenziato la compatibilità tra i residui di polvere da sparo rinvenuti sul corpo della più giovane delle vittime, Devis Pino, e quelli prodotti dallo sparo dell'arma di Agostino Segreto. Questo elemento tecnico è risultato determinante per collegare l'indagato al luogo del delitto e al momento dei fatti.

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Il Ruolo di Antonio Gatani e la Legittima Difesa

Secondo la ricostruzione operata dal Pubblico Ministero e confermata dalle forze dell'ordine, il primo a far fuoco fu Antonio Gatani, 82 anni e amico di Segreto, che agì probabilmente tratto in errore da un rumore o dal movimento di un cespuglio. I pallettoni sparati dall'anziano cacciatore colpirono a morte Giuseppe Pino, la cui arma non era mai stata esplosa, e ferirono il fratello Devis. Questo dettaglio esclude qualsiasi forma di legittima difesa per Segreto, dato che la vittima era già in condizione di inoffensività.

La Confusione e le Analisi della Borra

Gli accertamenti balistici hanno inoltre rivelato una circostanza tecnica chiave: la borra, ovvero il contenitore dei pallettoni all'interno della cartuccia da caccia, non si sarebbe aperta durante l'impatto. Di conseguenza, i proiettili raggiunsero il corpo della vittima senza disperdersi nella caratteristica rosa, indicando una distanza di sparo estremamente ravvicinata. Questa prova scientifica ha permesso agli investigatori di escludere che si tratti di un incidente o di uno sparo da lontano, confermando l'intervento diretto e prossimo di Segreto.

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La Traccia del Colpevole e la Fuga

Dopo aver reagito allo sparo subìto, Devis aveva colpito al torace l'anziano Antonio Gatani, causandone la morte immediata. Agostino Segreto, che era arrivato in auto nella radura e si trovava alcuni metri più indietro, avrebbe sfruttato la confusione per avvicinarsi e sparare a sua volta contro Devis. In seguito all'azione letale, l'arrestato avrebbe dato il via alla fuga, tentando di allontanarsi dalla scena del crimine nel complesso scenario boschivo dei Nebrodi.

Il Pulizia della Scena e il Silenzio Strategico

Un elemento aggravante e dimostrativo della consapevolezza del reato è stato identificato nel comportamento post-crimine di Segreto. Le indagini hanno accertato che l'uomo, dopo aver sparato, si sarebbe preso il tempo di raccogliere i bossoli spenti, ripulendo deliberatamente la scena dalle tracce materiali. Inizialmente trattato come testimone grazie ai riferimenti familiari di Gatani, Segreto ha alternato mezze ammissioni a un totale silenzio, chiudendosi in un muro di omertà che ha reso necessaria l'intervento diretto delle indagini scientifiche per smontare la sua versione dei fatti.

Il Ruolo delle Forze dell'Ordine in Sicilia

L'operazione di alta precisione ha coinvolto un team multidisciplinare di investigatori sotto la coordinamento della Procura di Messina. Hanno partecipato attivamente i Carabinieri del Nucleo Investigativo e quelli della Compagnia di Patti, appartenenti al Comando Provinciale di Messina. A supporto tecnico-specialistico è intervenuto il Reparto Speciale Cacciatori di Sicilia, la cui competenza specifica è risultata fondamentale per interpretare correttamente le dinamiche di sparo e le evidenze balistiche raccolte sul terreno, portando al successo dell'indagine e all'attuale accusa di omicidio volontario.