Arrestato Aron Orban: L'Ungheria ferma il fratello dell'ex premier Viktor Orban

L'Ungheria ha arrestato Aron Orban, fratello di Viktor Orban, per traffico di esseri umani. Primo ministro Peter Magyar conferma l'operazione a Berlino nel contesto di 'Operazione Purgatorio'.

L' Ungheria ha ufficialmente confermato l'arresto di Aron Orban, fratello dell'ex premier Viktor Orban, nell'ambito di un'indagine criminale sul traffico di esseri umani. Prime Minister Peter Magyar ha reso nota questa decisione durante un intervento pubblico a Berlino, in Germania, il 10 novembre 2026, segnando un episodio di straordinaria portata nel quadro politico nazionale.

Dettagli Operativi e Custodia Preventiva

Secondo le dichiarazioni rilasciate dal capo del governo ungherese, Aron Orban, imprenditore di quarantanove anni, è stato sottoposto a custodia cautelare nella giornata di lunedì. Questa misura segue un'indagine condotta congiuntamente dalla polizia e dall'Ufficio nazionale per la tutela e il recupero dei beni, che ha portato al fermo di quattro soggetti e a perquisizioni domiciliari in diverse zone di Budapest e della contea di Pest.

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L'autorità istituita per contrastare le presunte pratiche corruttive degli ultimi anni ha diffuso un comunicato in cui non ha esplicitamente nominato i detenuti, mantenendo un rigore formale sulle procedure legali. Anche gli agenti di polizia hanno declinato l'identificazione diretta dei suspect durante una risposta fornita per via elettronica alla Reuters, citando la riservatezza delle indagini in corso.

Reazioni Politiche e Accuse di Vendetta

Viktor Orban ha reagito con ferma opposizione alla notizia, utilizzando la sua pagina Facebook per etichettare l'azione delle autorità come un chiaro atto di vendetta politica. L'ex premier ha affermato che l'obiettivo del governo è l'eliminazione dell'avversario politico e l'instaurazione di un regime monopartitico, definendo se stesso come bersaglio principale e il fratello come strumento usato nel gioco.

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Peter Magyar, che ha vinto le elezioni di aprile sostituendo Viktor Orban alla guida del paese, ha utilizzato questa occasione per ribadire la serietà del processo contro la corruzione. Ha sottolineato che tre ex ministri del governo Orban sono già in custodia, aggiungendo che la detenzione del fratello rappresenta un ulteriore passo avanti nella trasparenza istituzionale richiesta dalla nuova compagine governativa.

Le Accuse Specifiche e Il Contesto

Le indagini si concentrano su presunte attività illegali verificatesi per diversi mesi nel 2024, che avrebbero coinvolto cittadini vietnamiti. I sospetti sono accusati di aver facilitato l'ingresso in Europa occidentale, applicando rette di reclutamento presso le missioni ungheresi all'estero e dividendo i profitti tra gli autori del reato. L'accusa formuale riguarda il traffico di esseri umani commesso nell'ambito di una cospirazione criminale finalizzata al guadagno finanziario.

Questa mossa si inserisce nel contesto più ampio dell'Operazione Purgatorio, la campagna anticorruzione promossa dal primo Magyar. Tra i detenuti per accuse separate vi sono due ex ministri e l'ex governatore della banca centrale György Matolcsy, evidenziando l'impatto capillare delle inchieste sull'élite politica e finanziaria dei passati anni di governo.

Impatto Istituzionale e Prospettive Future

La creazione dell'Ufficio nazionale per la tutela e il recupero dei beni da parte di Magyar ha rappresentato un cambio di passo decisivo nella lotta contro le presunte indebitezze accumulate durante i sedici anni di dominanza di Orban. L'entità ha dichiarato che la vendita di contatti politici per ottenere permessi di lavoro era una delle prime pratiche sotto esame.

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Le implicazioni di questa serie di arresti potrebbero modificare significativamente l'equilibrio delle forze politiche in Ungheria. Con figure chiave già sotto indagine o detenute, il governo di Magyar sta testando la sua capacità di implementare riforme strutturali e di consolidare il nuovo ordine giuridico, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione l'evolversi del caso.