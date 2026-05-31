Arrestato Emanuel Iannuzzi per la morte di Bea: il 'castello di menzogne' della madre

Emanuel Iannuzzi è stato arrestato sabato 30 maggio 2026 a Vallecrosia, in provincia di Imperia, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Bea, figlia della sua compagna. Secondo l'impianto accusatorio, la donna avrebbe assistito impassibile alle violenze perpetrate dallo stesso Iannuzzi, orchestrando poi un 'castello di menzogne' per sviare i sospetti. Le testimonianze delle altre due figlie della donna sono drammatiche e descrivono l'orrore consumatosi a Vallecrosia.

Emanuel Iannuzzi ha espresso il suo sconcerto riguardo all'arresto avvenuto sabato 30 maggio 2026 a Vallecrosia , in provincia di Imperia , con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Bea , figlia della sua compagna.

Secondo l'impianto accusatorio, la donna avrebbe non solo percosso la bambina, ma assistito impassibile alle violenze perpetrate dallo stesso Iannuzzi, orchestrando poi un 'castello di menzogne' per sviare i sospetti. Le testimonianze delle altre due figlie della donna, di 9 e 8 anni, sono drammatiche.

La maggiore avrebbe raccontato agli inquirenti i dettagli dell'orrore consumatosi a Vallecrosia, inclusi le urla di Bea mentre si trovava con l'uomo, il sangue dal naso, i conati e le labbra viola nei giorni di agonia in cui nessuno ha allertato il 118. La mattina del decesso, il 9 febbraio 2026, Iannuzzi avrebbe svegliato le bambine dicendo che era 'successo un casino', imponendo loro di mentire agli investigatori durante il tragitto verso Bordighera, dove i soccorsi si sono rivelati inutili





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