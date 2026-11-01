Arrestato ex marito Patrizia Monteleone omicidio in piscina

Arrestato Carmine Civitillo, ex marito di Patrizia Monteleone, trovata morta nella piscina. Indagine rivela omicidio volontario e simulazione di incidente in casa a Erba.

Le indagini sulla morte di Patrizia Monteleone hanno registrato un decisivo arresto nelle scorse ore. I carabinieri di Como hanno arrestato Carmine Civitillo, l'ex marito della donna, nella provincia di Benevento. Patrizia Monteleone era una donna di sessantatré anni trovata morta in modo tragico e inspiegabile lo scorso ventisette settembre. Il corpo era stato rinvenuto all'interno della piscina della sua abitazione, situata nella frazione di Buccinigo, nel comune di Erba, in provincia di Como. L'intervento delle autorità ha confermato ipotesi gravi circa le circostanze del decesso.

Detenzione Custodia Carmine Civitillo

Nei confronti di Carmine Civitillo, settantaseienne, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli esiti delle indagini condotte dalla procura di Como indicano che la vittima sarebbe morta per soffocamento. Il corpo fu successivamente gettato in acqua per nascondere la verità sull'accaduto. La dinamica dei fatti emerge con sempre maggiore chiarezza grazie alle testimonianze e alle prove forensi raccolte dai investigatori.

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Autopsia Evidenza Lacerazioni Orali

L'autopsia sul corpo della donna ha rilevato alcune lacerazioni nella zona della bocca. Questi elementi medici hanno rafforzato significativamente l'ipotesi investigativa di un atto criminoso doloso. Gli inquirenti ritengono che l'ex marito possa aver cercato abilmente di simulare un incidente domestico. Tuttavia, la dinamica appare fortemente incompatibile con le condizioni fisiche della vittima, che non era autonoma.

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Parole Inconsistenti Indagine Omicidio

Patrizia Monteleone, reduce da un ictus che due anni prima l'aveva resa invalida, non era in grado di muoversi autonomamente. La donna non poteva quindi muoversi né in casa né nel giardino circostante la sua abitazione. L'uomo risulta attualmente indagato per omicidio volontario pluriaggravato. Qualche giorno dopo la scoperta del corpo, fu intercettato dalle telecamere di La vita in diretta, rivelando un comportamento sospetto e distaccato rispetto alla tragedia.

Relazioni Famiglia Vita Domestica

L'uomo aveva raccontato di aver avvertito subito il figlio con frasi crudeli: "Vieni subito qua che c'è tua mamma, arrangiatevi voi". Ha anche aggiunto di non occuparsi più dei tre figli e di non avere buoni rapporti con l'ex moglie, ricordando di essere divorziato da dieci anni. Dopo l'ictus, Patrizia Monteleone era tornata a vivere nella casa dell'ex marito insieme alla figlia Eleonora. L'hanno ospitata temporaneamente dopo lunghe ricerche.