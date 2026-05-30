Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Arrestato il compagno della madre di Beatrice morta a 2 anni: foto e video mostrano maltrattamenti

Cronaca News

Arrestato il compagno della madre di Beatrice morta a 2 anni: foto e video mostrano maltrattamenti
BeatriceManuel IannuzziMaltrattamenti
📆5/30/2026 1:50 PM
📰leggoit
15 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 51%

La morte di Beatrice a soli 2 anni ha sconvolto l'Italia. Il suo compagno, Manuel Iannuzzi, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti. Le indagini hanno portato alla luce foto e video che mostrano la bambina dopo presunti pestaggi e addirittura mentre viene costretta a fumare una sigaretta. La madre di Beatrice è indagata in concorso per lo stesso reato. Le sorelline hanno raccontato agli inquirenti che il giorno della morte di Beatrice, la piccola è stata tenuta sott'acqua e le è stato dato dello zucchero, ma non è stata portata dai medici e non si è mai ripresa.

La morte di Beatrice a soli 2 anni ha sconvolto l'Italia. Il suo compagno, Manuel Iannuzzi , è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti. Le indagini hanno portato alla luce foto e video che mostrano la bambina dopo presunti pestaggi e addirittura mentre viene costretta a fumare una sigaretta.

La madre di Beatrice è indagata in concorso per lo stesso reato. Le sorelline hanno raccontato agli inquirenti che il giorno della morte di Beatrice, la piccola è stata tenuta sott'acqua e le è stato dato dello zucchero, ma non è stata portata dai medici e non si è mai ripresa

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Beatrice Manuel Iannuzzi Maltrattamenti Foto Video Morte Bambina Indagini Sorelline

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La longa manu di Teheran sull’Italia: due iraniani residenti in Italia accusati di sovversioneLa longa manu di Teheran sull’Italia: due iraniani residenti in Italia accusati di sovversioneLa procura di Milano ha individuato i due soggetti grazie ad alcuni passaggi sui social: “Sei condannata alla morte”
Read more »

Beatrice e Matilde Borromeo nel 2009 erano già le it-girl più eleganti d’ItaliaBeatrice e Matilde Borromeo nel 2009 erano già le it-girl più eleganti d’ItaliaChe belle
Read more »

Morte di Beatrice a Bordighera: arrestato anche il compagno della madreMorte di Beatrice a Bordighera: arrestato anche il compagno della madreSvolta nel caso della bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre. Trovate tracce di sangue.
Read more »

Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato anche il compagno della madreBimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato anche il compagno della madreManuel Iannuzzi è accusato di maltrattamenti aggravati: sul corpo di Beatrice lividi ed ecchimosi
Read more »



Render Time: 2026-05-30 16:50:12