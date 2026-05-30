Arrestato il compagno della madre di Beatrice morta a 2 anni: foto e video mostrano maltrattamenti

La morte di Beatrice a soli 2 anni ha sconvolto l'Italia. Il suo compagno, Manuel Iannuzzi, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti. Le indagini hanno portato alla luce foto e video che mostrano la bambina dopo presunti pestaggi e addirittura mentre viene costretta a fumare una sigaretta. La madre di Beatrice è indagata in concorso per lo stesso reato. Le sorelline hanno raccontato agli inquirenti che il giorno della morte di Beatrice, la piccola è stata tenuta sott'acqua e le è stato dato dello zucchero, ma non è stata portata dai medici e non si è mai ripresa.

La morte di Beatrice a soli 2 anni ha sconvolto l'Italia. Il suo compagno, Manuel Iannuzzi , è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti. Le indagini hanno portato alla luce foto e video che mostrano la bambina dopo presunti pestaggi e addirittura mentre viene costretta a fumare una sigaretta.

La madre di Beatrice è indagata in concorso per lo stesso reato. Le sorelline hanno raccontato agli inquirenti che il giorno della morte di Beatrice, la piccola è stata tenuta sott'acqua e le è stato dato dello zucchero, ma non è stata portata dai medici e non si è mai ripresa





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