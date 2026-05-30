Arrestato il compagno della madre per l'omicidio della bambina di due anni vittima di violenze domestiche a Imperia

Il compagno della madre di M.A., deceduta a 2 anni per trauma cranico subito dopo giorni di percosse e vessazioni, è stato arrestato il 30 maggio 2026. L'indagine, coordinata dal procuratore Alberto Lari, ha portato a una doppia misura cautelare in carcere, evidenziando gravi falle nella protezione dei minori.

Il drammatico caso di una bambina di due anni, vittima di gravi violenze domestiche, ha finalmente raggiunto un nuovo punto di svolta nella vicenda giudiziaria.

La piccola, identificata come M.A., è deceduta a causa di un trauma cranico letale, conseguenza di giorni di percosse di estrema violenza e vessazioni crudeli perpetrate da un soggetto legato alla sua famiglia. Dopo che il suo corpo è stato ritrovato il 9 febbraio 2026 nella abitazione della madre, le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine approfondita, coordinata dal procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, e dai Carabinieri della Procura di Imperia.

Le prime ricostruzioni hanno messo in luce le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni della madre, già detenuta per omicidio preterintenzionale, le quali, unite al referto del medico legale Francesco Ventura, hanno spinto gli inquirenti a sospettare ulteriori responsabilità da parte del compagno della madre. Il 30 maggio 2026, sabato mattina, gli investigatori hanno proceduto all'arresto del sospetto, imputandogli l'omicidio di lieve entità, reato analogamente contestato alla madre.

L'arresto è avvenuto dopo mesi di lavoro investigativo che ha compreso l'analisi di testimonianze, l'esame dei referti autoptici e la raccolta di prove documentali, culminando nella decisione di applicare una doppia misura cautelare di detenzione preventiva, anche prima del deposito definitivo dei consulenti del RIS di Parma. Il procuratore Lari, pur riconoscendo la profonda commozione suscitata dal caso di una vittima così piccola, ha sottolineato la necessità di una indagine meticolosa e imparziale, capace di garantire che tutti i responsabili vengano perseguiti secondo la legge.

La comunità di Imperia, sconvolta dal tragico epilogo, ha assistito a una serie di manifestazioni di solidarietà verso la famiglia della vittima, con richieste di maggiori misure di protezione per i minori e una più efficace risposta delle istituzioni di fronte a situazioni di violenza domestica. Le autorità hanno promesso di intensificare i controlli e di potenziare i sistemi di segnalazione per prevenire futuri casi simili, enfatizzando l'importanza di una collaborazione stretto tra servizi sociali, forze dell'ordine e settore sanitario.

L'udienza preliminare del caso è prevista nei prossimi mesi, durante la quale saranno esaminate le prove raccolte e le testimonianze per definire il percorso giudiziario definitivo. Nel frattempo, la vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla necessità di riformare le leggi sulla protezione dei minori, soprattutto in situazioni in cui la coabitazione con adulti potenzialmente pericolosi crea un contesto di vulnerabilità estrema.

Gli attivisti chiedono un rafforzamento delle misure preventive, l'istituzione di percorsi di sostegno psicologico per le famiglie a rischio e una maggiore formazione per gli operatori che si trovano in prima linea nella segnalazione di abusi. La speranza è che, attraverso una risposta integrata e una maggiore consapevolezza sociale, si possa prevenire l'occorrenza di nuovi casi tragici come quello di M.A., garantendo ai bambini un ambiente sicuro e protetto





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