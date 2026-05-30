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Arrestato il compagno della mamma della piccola Elodie, accusato di maltrattamenti

Cronaca News

Arrestato il compagno della mamma della piccola Elodie, accusato di maltrattamenti
ElodieMaltrattamentiArresto
📆5/30/2026 2:29 PM
📰leggoit
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La polizia ha arrestato il compagno della mamma della piccola Elodie, accusandolo di maltrattamenti aggravati continuati ai danni della minore. La madre della bambina è stata arrestata in concorso per lo stesso reato e in carcere dal giorno della morte della figlia e delle sue due sorelline.

La vicenda della piccola Elodie , morta a 2 anni, ha subito un nuovo sviluppo. La bambina era stata trovata morta nella sua villetta il 9 febbraio scorso e la sua morte era stata attribuita a un incidente domestico.

Tuttavia, le indagini hanno rivelato che la piccola era stata vittima di maltrattamenti da parte del compagno della sua madre e del padre stesso. L'uomo, Maurizio Rao, è stato arrestato all'alba dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati ai danni della minore. La madre della bambina, invece, è stata arrestata in concorso per lo stesso reato e in carcere dal giorno della morte della figlia e delle sue due sorelline.

L'avvocato di Maurizio Rao ha descritto lo stato d'animo del padre della piccola Beatrice, che è attualmente detenuto nel carcere di Valle Armea per un'altra vicenda giudiziaria. L'uomo è stato informato oggi di quanto accaduto alla bambina e dell'arresto del compagno della sua ex moglie. La polizia ha trovato delle immagini che ritraggono la bambina con il volto tumefatto e un video in cui alla piccola, appena 2 anni, viene imposto di fare qualcosa.

La polizia ha anche trovato delle prove che indicano che la bambina era stata vittima di pestaggi e maltrattamenti da parte dei due adulti. La polizia è ancora in corso di indagine e non è chiaro se i due adulti saranno accusati di omicidio o meno. La famiglia della bambina ha rilasciato una dichiarazione in cui esprimono la loro condanna per i maltrattamenti subiti dalla piccola e la loro speranza che i due adulti siano condannati per i loro crimini

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Elodie Maltrattamenti Arresto Polizia Indagine Omicidio

 

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