Arrestato il compagno della mamma della piccola Elodie, accusato di maltrattamenti

La polizia ha arrestato il compagno della mamma della piccola Elodie, accusandolo di maltrattamenti aggravati continuati ai danni della minore. La madre della bambina è stata arrestata in concorso per lo stesso reato e in carcere dal giorno della morte della figlia e delle sue due sorelline.

La vicenda della piccola Elodie , morta a 2 anni, ha subito un nuovo sviluppo. La bambina era stata trovata morta nella sua villetta il 9 febbraio scorso e la sua morte era stata attribuita a un incidente domestico.

Tuttavia, le indagini hanno rivelato che la piccola era stata vittima di maltrattamenti da parte del compagno della sua madre e del padre stesso. L'uomo, Maurizio Rao, è stato arrestato all'alba dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati continuati ai danni della minore. La madre della bambina, invece, è stata arrestata in concorso per lo stesso reato e in carcere dal giorno della morte della figlia e delle sue due sorelline.

L'avvocato di Maurizio Rao ha descritto lo stato d'animo del padre della piccola Beatrice, che è attualmente detenuto nel carcere di Valle Armea per un'altra vicenda giudiziaria. L'uomo è stato informato oggi di quanto accaduto alla bambina e dell'arresto del compagno della sua ex moglie. La polizia ha trovato delle immagini che ritraggono la bambina con il volto tumefatto e un video in cui alla piccola, appena 2 anni, viene imposto di fare qualcosa.

La polizia ha anche trovato delle prove che indicano che la bambina era stata vittima di pestaggi e maltrattamenti da parte dei due adulti. La polizia è ancora in corso di indagine e non è chiaro se i due adulti saranno accusati di omicidio o meno. La famiglia della bambina ha rilasciato una dichiarazione in cui esprimono la loro condanna per i maltrattamenti subiti dalla piccola e la loro speranza che i due adulti siano condannati per i loro crimini





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