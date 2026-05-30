Arrestato il compagno di Emanuela Aiello per la morte di Beatrice, la bimba di due anni trovata a Bordighera

I carabinieri hanno arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice. La madre, già in carcere, era stata accusata di aver mentito sul momento e le cause del decesso, mentre le indagini hanno rivelato gravi traumi fisici e tracce di sangue nella casa e nell'auto. Le autorità continuano a ricostruire i fatti per stabilire le responsabilità.

Una nuova svolta ha investito le indagini sulla tragica morte della piccola Beatrice, la bimba di due anni scoperta senza vita lo scorso 9 febbraio nell'appartamento di sua madre a Bordighera , in provincia di Imperia.

Nella mattinata di sabato 30 maggio i carabinieri hanno posto alleanze anche il compagno della madre, il 42enne Manuel Iannuzzi, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. La madre, Emanuela Aiello, era già stata trattenuta pochi giorni dopo il decesso e ora l'accusa è stata ampliata a carico suo e del nuovo compagno. La scoperta della piccola avvenne quando i soccorritori, allertati dalla stessa madre, giunsero in casa per una presunta difficoltà respiratoria.

Il personale medico, tuttavia, notò immediatamente numerosi lividi e macchie sul corpo della bambina, decidendo di chiamare sia i carabinieri sia il medico legale. L'autopsia effettuata dal legale riconobbe che la morte era avvenuta diverse ore prima, nella notte del 8‑9 febbraio, nonostante le dichiarazioni della madre sulla tempistica dell'incidente.

Durante l'interrogatorio in caserma, la donna spiegò che i segni sul corpo di Beatrice fossero il risultato di una caduta dalle scale avvenuta qualche giorno prima e che aveva trascorso la notte dell'8‑9 febbraio con le sue tre figlie nella casa del nuovo compagno a Perinaldo. Secondo la sua ricostruzione, al risveglio avrebbe preso le figlie per riportarle a casa in automobile.

Tuttavia le dichiarazioni si sono rivelate contraddittorie rispetto alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, spingendo i carabinieri a confermare il fermo. L'arresto della madre non è stato immediatamente convalidato dal GIP, ma è stata comunque emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, con conseguente trasferimento al penitenziario di Genova‑Pontedecimo, dove rimane in detenzione.

Gli autoptici hanno dato esito che Beatrice ha subito un grave trauma cranico, probabilmente responsabile di un'emorragia cerebrale fatale dovuta a un travaso di sangue, oltre a numerose lesioni al dorso, all'addome, alle gambe e al labbro superiore. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati dei rilievi tecnici, hanno scoperto tracce di sangue sia nell'automobile della madre sia nell'abitazione di Manuel Iannuzzi a Perinaldo, elementi che rafforzano le ipotesi di violenza domestica.

Il compagno, finora indagato a piede libero, è stato arrestato questa mattina, mentre alla madre è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare direttamente dal carcere. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche precise del decesso e per valutare le responsabilità penali di entrambi gli adulti coinvolti





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