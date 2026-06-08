Arrestato in Grecia un cittadino palestinese per reati di terrorismo collegati a Hamas

Un uomo di 37 anni, arrivato da Gaza con asilo, è stato imputato per appartenenza a Hamas e addestramento terroristico dopo che le autorità greche hanno sequestrato prove di ordigni e lo hanno collegato a sospetti ciprioti.

Un cittadino palestinese di 37 anni è stato arrestato in Grecia lo scorso fine settimana e ora è stato formalmente imputato per reati di terrorismo legati all'organizzazione militante Hamas .

L'operazione di cattura è avvenuta sabato sull'isola di Creta, dove il soggetto svolgeva attività lavorative presso un hotel, grazie alla collaborazione tra i servizi di intelligence greci e l'unità antiterrorismo della polizia nazionale. Gli inquirenti hanno scoperto che l'uomo aveva ordinato online materiali esplosivi e, sulla base di queste prove, lo hanno accusato di appartenenza a Hamas e di aver ricevuto un addestramento finalizzato a scopi terroristici.

Dopo la perquisizione dei suoi appartamenti, sia a Creta che ad Atene, le forze dell'ordine hanno sequestrato diversi oggetti di valore probatorio, tra cui più telefoni cellulari, carte bancarie, un computer portatile e una bilancia di precisione, strumenti tipicamente impiegati nella preparazione di ordigni. Secondo le fonti della polizia, l'uomo è giunto in Grecia provenendo da Gaza circa un anno fa, presentandosi per ottenere l'asilo e ricevendo in sede un permesso di soggiorno.

Le autorità stanno ora verificando se l'associato abbia seguito un addestramento nell'uso di esplosivi al di fuori del continente europeo, con la Malesia indicata come possibile luogo di formazione. Gli investigatori valutano inoltre se esistesse un progetto concreto per l'attuazione di un attacco terroristico sul suolo greco o in altre regioni.

L'arresto è stato compiuto dopo che gli addetti all'intelligence hanno collegato il sospetto a due individui già fermati a Cipro, considerati figure chiave in una rete transnazionale di estremisti, oltre a due ulteriori presunti complici situati sull'isola cipriota. Le forze di polizia cipriote hanno confermato la custodia di due uomini, rispettivamente di 32 e 38 anni, dal 22 maggio, con l'accusa di reati legati al terrorismo.

Durante le perquisizioni di due locali a Cipro, le autorità hanno rinvenuto materiali destinati alla fabbricazione di ordigni esplosivi, rafforzando le ipotesi di un'organizzazione capacità di pianificazione e operazioni congiunte tra più paesi del Mediterraneo orientale. Il caso evidenzia la crescente preoccupazione delle autorità europee per la presenza di individui affiliati a gruppi estremisti nella regione e sottolinea la necessità di una cooperazione internazionale più stretta tra le agenzie di sicurezza per contrastare la minaccia terroristica in evoluzione





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