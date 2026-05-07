Arrestato Kekko, il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: Accuse di Tentato Omicidio e Metodi Mafiosi

Francesco Pio Bianco, alias Kekko, è stato arrestato a Napoli con l'accusa di tentato omicidio e porto d'armi. L'operazione svela una faida tra bande con metodi mafiosi, mentre la madre Rita De Crescenzo prende le distanze pubblicamente.

Lo scenario della cronaca nera napoletana si arricchisce di un nuovo, drammatico capitolo che coinvolge figure note del mondo del web. Francesco Pio Bianco, conosciuto online come Kekko e figlio della celebre tiktoker Rita De Crescenzo , è finito nel mirino della giustizia in un'operazione che ha scosso l'opinione pubblica.

Il giovane diciottenne è stato arrestato insieme ad altre sei persone in un'azione coordinata delle forze dell'ordine. Le accuse a loro carico sono estremamente gravi: si parla di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, reati che assumono un rilievo ancora più preoccupante a causa dell'aggravante del metodo mafioso.

Questo dettaglio suggerisce che le azioni non siano state episodi isolati di violenza giovanile, ma parte di una strategia più ampia e organizzata, tipica delle dinamiche di potere e controllo del territorio esercitate dalla camorra nelle zone più fragili della città di Napoli. La ricostruzione dei fatti operata dalle autorità della polizia rivela una spirale di violenza e vendette incrociate tra gruppi rivali. Il primo episodio risalirebbe al 26 giugno 2025, in via Rosario a Portamedina.

Secondo gli atti, un gruppo di indagati, tra i quali figuravano tre minorenni, si sarebbe trovato coinvolto in un inseguimento ad alta velocità a bordo di scooter. In questo contesto, Kekko avrebbe inseguito gli altri soggetti utilizzando il proprio motociclo, arrivando a esplodere diversi colpi di arma da fuoco con l'intento di colpire, sebbene non sia riuscito a uccidere nessuno. Questo episodio evidenzia una pericolosità sociale allarmante e una totale assenza di timore verso le leggi dello Stato.

La tensione è poi culminata in un secondo evento, avvenuto il 16 febbraio 2026 in Vico Montesanto, dove le parti si sono scambiate nuovi colpi. In questa occasione, è stato proprio Francesco Pio Bianco a finire nel mirino dei suoi rivali, venendo accoltellato alla coscia sinistra. L'aggressione sarebbe stata l'atto di ritorsione per il precedente tentativo di omicidio, chiudendo un cerchio di sangue tipico delle faide tra bande rivali che lottano per il predominio locale.

Durante le perquisizioni condotte dagli agenti nei luoghi collegati agli indagati, sono emersi ulteriori dettagli che dipingono un quadro di criminalità diffusa. In particolare, è stata rinvenuta una busta di dimensioni considerevoli contenente circa un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La droga non era semplicemente detenuta per uso personale, ma era già stata accuratamente suddivisa in piccole bustine monodose, pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio al dettaglio.

Accanto alla sostanza sono stati sequestrati anche i materiali necessari per il confezionamento, a testimonianza di un'attività di vendita organizzata e sistematica. La polizia ha inoltre segnalato il tentativo di uno degli indagati di disfarsi del pacco di droga proprio nel momento in cui gli operatori sono intervenuti, in un ultimo e vano tentativo di sottrarsi alle responsabilità penali. In tutto questo, la figura della madre, Rita De Crescenzo, emerge come un elemento contrastante e fortemente mediatico.

La tiktoker ha scelto di utilizzare i propri canali social per diffondere la notizia dell'arresto, anticipando persino i comunicati ufficiali delle forze dell'ordine. Attraverso video carichi di emozione e contraddizioni, ha dichiarato pubblicamente di essere una mamma disperata, ma allo stesso tempo ha espresso un sentimento di sollievo quasi mistico. La frase Dio m'ha dato la grazia, pronunciata in riferimento all'arresto del figlio, suggerisce che la convivenza con Francesco fosse diventata insostenibile.

La donna ha raccontato di aver vissuto notti insonni e una tensione costante, arrivando a dissociarsi totalmente dalle azioni del figlio. Sostenendo fermamente l'operato dello Stato e dichiarando che chi sbaglia deve pagare, Rita De Crescenzo sembra voler proteggere la propria immagine pubblica, distanziandosi dalla realtà criminale in cui il figlio sembra essere sprofondato.

Il caso di Kekko e Rita De Crescenzo solleva questioni profonde sul confine tra la fama effimera dei social network e la realtà brutale di certi contesti urbani. Mentre i contenuti pubblicati su TikTok mostrano spesso una facciata di spensieratezza, dietro le quinte emerge una realtà fatta di armi, droga e violenza.

L'intervento delle forze dell'ordine non rappresenta solo un atto di giustizia per i reati commessi, ma un tentativo di sottrarre un giovane di diciotto anni a una spirale di odio che, se non interrotta, avrebbe portato inevitabilmente a conseguenze ancora più tragiche. Ora resta l'attesa dei processi, dove verranno accertate le responsabilità di ciascun indagato e si cercherà di fare luce sulle connessioni con le organizzazioni criminali del territorio, per capire quanto profondamente questi giovani siano stati assorbiti dal sistema della malavita organizzata





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