Arrestato l'imprenditore russo Ilya Traber per indagine su omicidio su commissione

Il noto businessman di San Pietroburgo Ilya Traber è stato fermato dalla polizia russa in relazione a un'inchiesta per un presunto omicidio su commissione risalente al 2020. L'uomo, vicino agli affari portuali, ha costruito la sua fortuna negli anni Novanta e possiede quote significative in un porto strategico sul Baltico, progetto collegato alla rotta artica promossa da Putin. Le autorità hanno perquisito le sue proprietà e arrestato un socio.

Il noto imprenditore russo Ilya Traber , 75 anni, è stato fermato dalle autorità nell'ambito di un'indagine per un presunto omicidio su commissione , secondo quanto riportato mercoledì dai media russi.

Non vi è stata alcuna conferma ufficiale da parte delle forze dell'ordine o della procura, e una società collegata a Traber non ha risposto tempestivamente a una richiesta di commento. L'uomo d'affari è da decenni una figura di spicco nel panorama economico di San Pietroburgo, con ingenti investimenti nei settori portuale e logistico. Il quotidiano locale Fontanka ha riferito che le forze dell'ordine hanno condotto perquisizioni nelle proprietà di Traber e che anche uno dei suoi collaboratori è stato arrestato.

L'inchiesta sarebbe collegata all'omicidio del businessman e politico Alexander Petrov, ucciso a colpi d'arma da fuoco nel 2020. Anche l'agenzia Interfax, citando una fonte delle forze dell'ordine, ha confermato che il fermo è connesso a un vecchio caso di omicidio. Il canale televisivo Mash, noto per i suoi contatti nella polizia e nei servizi di sicurezza, ha aggiunto che l'indagine riguarda specificamente un omicidio su commissione.

Secondo i registri societari russi, al 2025 Traber deteneva una quota del 31,7% di Primorsk, un importante nuovo porto in acque profonde sul Mar Baltico, attualmente ancora in fase di costruzione. La struttura è progettata per gestire un volume di cargo fino a 65 milioni di tonnellate all'anno, tra cui minerali, carbone e cereali, e dovrebbe costituire uno dei punti di partenza chiave per la rotta marittima artica russa, un progetto geopolitico ed economico fortemente voluto dal presidente Vladimir Putin.

Il porto non ha rilasciato commenti. Traber era emerso negli anni Novanta, subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quando acquisì il controllo del porto marittimo e del terminal petrolifero di San Pietroburgo, in un'epoca in cui Putin ricopriva il ruolo di vicesindaco nella città. In passato, il Cremlino ha sempre smentito qualsiasi legame di amicizia o rapporto d'affari diretto tra Traber e Putin.

La vicenda solleva interrogativi sui possibili intrecci tra potere politico, interessi economici strategici e il mondo degli affari nella Russia post-sovietica, e sullo stato delle indagini per omicidi irrisolti che risalgono a un periodo di grande instabilità





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