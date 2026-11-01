Arrestato minorenne a Mosca per minaccia attentato grazie a segnale USA

L'FSB arresta un minore a Mosca per minaccia terroristica in un parco. L'operazione è nata grazie a una segnalazione degli Stati Uniti su TikTok e Telegram.

Il Servizio federale di sicurezza russo, noto come FSB, ha annunciato domenica che un minorenne russo è stato detenuto per aver minacciato di compiere un attacco terroristico in un parco nella capitale Mosca. Questa operazione di sicurezza è stata condotta grazie a una specifica segnalazione ricevuta dagli Stati Uniti, come riportato dall'agenzia di stampa Interfax. L'arresto rappresenta un esempio significativo di cooperazione internazionale nel campo della sicurezza informatica e della prevenzione del terrorismo domestico.

Cooperazione internazionale con gli Stati Uniti

Lo scorso sabato, le autorità russe hanno dichiarato di aver ricevuto informazioni dettagliate dagli Stati Uniti attraverso canali di partneraggio istituzionali e consolidati. Queste informazioni riguardavano i preparativi per un possibile attacco a Mosca, permettendo alle autorità locali di agire tempestivamente. Il Servizio federale di sicurezza ha espresso pubblicamente la propria gratitudine verso la controparte americana per la tempestività e la precisione dei dati forniti, sottolineando l'importanza di questa collaborazione bilaterale nella gestione delle minacce alla sicurezza nazionale.

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Attivita' sospetta su TikTok e Telegram

Le indagini hanno rivelato che il minore aveva pubblicato diverse fotografie sulla piattaforma social TikTok, in cui appariva indossando abbigliamento tattico e un passamontagna. In alcune di queste immagini, l'individuo impugnava un oggetto che assomigliava a un'arma automatica, creando un'atmosfera di minaccia visibile online. Inoltre, il giovane aveva condiviso foto scattate presso la Riserva-Museo Tsaritsyno di Mosca, accompagnate da una didascalia inquietante che recitava: Ho trovato un posto. Queste attività sui social media hanno attirato l'attenzione delle autorità, che hanno successivamente verificato la natura delle minacce formulate online.

Perquisizioni e reperti digitali

Gli agenti della FSB, procedendo con le perquisizioni nell'abitazione del minorenne, hanno rinvenuto gli stessi indumenti e accessori visibili nei post sui social media, confermando la veridicità delle accuse. Parallelamente, un'analisi approfondita del suo telefono ha rivelato la presenza di un abbonamento attivo a un canale neonazista sull'applicazione di messaggistica Telegram. Inoltre, è stato riscontrato un numero significativo di ricerche effettuate dall'utente, riguardanti termini legati ad attacchi terroristici, stragi e altri atti di violenza, fornendo ulteriori elementi probatori a carico del giovane.

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Chiusura del parco Tsaritsyno

In conseguenza della segnalazione degli Stati Uniti e delle minacce emerse, il complesso museale e il parco di Tsaritsyno, situato nella parte meridionale di Mosca, sono stati temporaneamente chiusi lo scorso sabato. Questa misura precauzionale ha interessato una delle principali attrazioni culturali e ricreative della capitale, dimostrando la serietà con cui le autorità hanno gestito la potenziale minaccia. La chiusura ha permesso alle forze dell'ordine di condurre un'ispezione accurata dell'area senza mettere a rischio la sicurezza dei visitatori.

Valutazione legale da parte del Comitato Investigativo

Attualmente, il Comitato Investigativo russo sta esaminando attentamente tutte le prove raccolte per determinare le azioni legali o procedurali da intraprendere nei confronti del minorenne detenuto. La valutazione include la comprensione della piena portata delle intenzioni dichiarate online e dei preparativi fisici rinvenuti durante le perquisizioni. Questa fase è cruciale per stabilire le accuse formali e garantire che la giustizia venga amministrata in conformità con le leggi russe, assicurando al contempo che la minaccia al pubblico sia stata scongiurata in modo efficace.