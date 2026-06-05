Arrestato per aver sequestrato la compagna: si era mimetizzato tra i curiosi durante il salvataggio

Un uomo di 34 anni è stato arrestato per aver tenuto la compagna segregata in casa per cinque giorni. I carabinieri l'hanno salvata dopo aver sentito le sue grida di aiuto. L' aggressore è stato fermato mentre osservava la scena tra la folla.

Un uomo di 34 anni ha sequestrato la propria compagna, tenendola rinchiusa in casa per cinque giorni. Durante la prigionia, l'uomo usciva di casa, chiudeva a chiave e portava via il cellulare della donna, isolandola completamente.

Il giorno dell'intervento, i carabinieri, avvicinandosi all'abitazione, hanno udito le implorazioni di aiuto della donna prima ancora di bussare. Per accedere all'appartamento è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Liberata, la vittima ha denunciato le violenze subite e i giorni di terrore. L'uomo, arrestato poco dopo, era rimasto nei pressi dell'abitazione, mescolandosi tra i curiosi che assistevano al salvataggio.

Dovrà rispondere delle accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La donna ha raccontato di aver temuto di chiedere aiuto per paura di ulteriori percosse. Il caso evidenzia la brutalità della violenza domestica e la tempestività dell'intervento delle forze dell'ordine





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