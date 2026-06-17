Arrestato sedicenne con materiale terroristico: nel mirino magistrati e giornalisti

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato in provincia di Bologna per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Aveva manuali per costruire armi e giubbotti antiproiettile, e tra i bersagli designati figuravano magistrati e giornalisti influenti. L'operazione è stata condotta dalla Digos di Verona.

Un sedicenne residente in provincia di Bologna è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione, condotta dagli investigatori della Digos di Verona con il supporto del personale di Bologna e il coordinamento della direzione centrale della polizia di prevenzione, è il risultato di un monitoraggio iniziato nell'autunno del 2025.

Gli inquirenti hanno seguito le tracce di un utente che, su canali di estrazione suprematista, aveva pubblicato manuali per l'esecuzione di azioni violente con l'utilizzo di veicoli pesanti, oltre a un elenco di suggerimenti per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno portato dritto al giovane, la cui abitazione è stata perquisita.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto fogli manoscritti con disegni e simboli riconducibili all'ideologia suprematista, nonché una pagina dattiloscritta con indicazioni per la realizzazione di un giubbotto antiproiettile artigianale. Sul cellulare del sedicenne sono stati trovati materiali di propaganda sia suprematista che jihadista, manuali per la fabbricazione di armi artigianali, un manuale per la costruzione di una pistola, un testo tradotto dal cirillico con indicazioni relative a sostanze chimiche aggressive e un manuale per il confezionamento di ordigni artigianali.

Inoltre, il ragazzo possedeva il video integrale dell'attentato terroristico compiuto a Christchurch nel 2019, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Le conversazioni tracciate dagli investigatori rivelano propositi di ricostituzione di organizzazioni clandestine sul territorio nazionale, con riferimenti all'utilizzo di armi artigianali e ad azioni violente nei confronti di specifiche categorie di soggetti, tra cui magistrati e giornalisti influenti.

Gli inquirenti parlano di white jihad, un mix di ideologie apparentemente distanti ma accomunate dall'esaltazione della violenza come strumento di affermazione ideologica. Il sedicenne è stato portato in una struttura ad Ancona e, per due mesi, avrà il divieto di utilizzare dispositivi elettronici e di accedere a internet. L'indagine continua per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti e per comprendere la portata della rete di contatti del giovane





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