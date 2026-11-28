L'indagato Segreto è stato arrestato per gli omicidi dei cacciatori Gatani e Pino. Le indagini del Ris chiariscono la dinamica e le responsabilità.

La dinamica che ha portato alla strage dei cacciatori è stata finalmente chiarita dalle indagini dei Carabinieri del Ris. L'uomo arrestato, identificato come Segreto, è l'unico superstite del gruppo ed è accusato di omicidio volontario. Da tempo era già sotto indagine per altri reati, e la sua posizione è emersa in modo definitivo grazie alle analisi scientifiche condotte dal reparto speciale.

Dinamica Sparatoria e Residui Balistici

Secondo la ricostruzione dei pm e dei militari dell'Arma, il primo sparo è partito dall'anziano Gatani. Probabilmente tratto in errore da un rumore o dal movimento di un cespuglio, l'uomo avrebbe fatto fuoco col fucile da caccia pensando di colpire una preda. La rosa dei pallettoni avrebbe ucciso sul colpo Giuseppe Pino, la cui arma è l'unica a non aver sparato, e ferito il fratello Devis.

Also read Emanuela Orlandi, il Ris ritrova nastro audio telefonico del 1983

Il ragazzo, a quel punto, con la sua carabina avrebbe colpito l'anziano al torace, ammazzandolo. L'indagine ha stabilito che Gatani ha aperto il fuoco per primo, mentre Devis ha reagito all'aggressione subita. Le analisi hanno confermato che l'arma di Pino non era mai stata utilizzata durante lo scontro, isolando le responsabilità degli altri due presenti.

Ruolo di Segreto e Testimonianze

Segreto, arrivato in auto alla radura insieme al suo amico, si trovava qualche metro indietro rispetto allo scontro. Per gli inquirenti, in pochi istanti si sarebbe avvicinato e avrebbe reagito facendo fuoco a sua volta contro Devis, già ferito. Dopo aver ucciso il giovane, Segreto sarebbe scappato dal luogo del crimine per sottrarsi alle conseguenze dei suoi atti.

Advertisement

Segreto è stato sentito nell'immediatezza dei fatti come testimone. A lui gli investigatori erano risaliti grazie ai familiari di Gatani, che avevano raccontato di averlo visto col padre la mattina della strage. Durante i primi interrogatori, l'uomo ha fatto mezze ammissioni, per poi chiudersi nel silenzio totale, negando ogni coinvolgimento diretto negli spari.

Prove Scientifiche e Esclusione Legittima Difesa

Le analisi hanno evidenziato la compatibilità tra i residui di polvere da sparo rinvenuti sul corpo della più giovane delle vittime, Devis, e quelli prodotti dallo sparo dell'arma di Segreto. Dagli accertamenti balistici è emerso che la borra, il contenitore dei pallettoni all'interno della cartuccia da caccia, non si sarebbe aperta.

I pallettoni hanno raggiunto il corpo della vittima senza disperdersi nella caratteristica rosa. Una circostanza dalla quale gli investigatori hanno dedotto la ravvicinata distanza di sparo. Questo elemento tecnico, unito al fatto che la vittima era già stata ferita e quindi inoffensiva, esclude che Segreto abbia agito per legittima difesa.

Operazione Investigativa e Contesto

L'arrestato, dopo aver sparato, avrebbe anche raccolto i bossoli, ripulendo la scena dalle tracce. Questo comportamento ha ulteriormente confermato la premeditazione e l'intenzione di occultare la prova della sua responsabilità diretta. Le indagini hanno ricostruito passo dopo passo ogni movimento dei protagonisti.

Advertisement

All'indagine, che chiarisce la dinamica dei fatti e la posizione di ciascun protagonista, hanno preso parte i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Patti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina. Ha inoltre fornito supporto il reparto speciale Cacciatori di Sicilia, garantendo la competenza tecnica necessaria per il caso.