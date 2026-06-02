Le autorità messicane hanno arrestato un presunto esponente del cartello legato all'uccisione di lavoratori della miniera canadese Vizsla Silver all'inizio di quest'anno. Il sospetto, identificato solo come Gabriel 'N', noto anche come 'Gabito' o '80', è stato arrestato nello stato occidentale di Sinaloa durante un'operazione congiunta.

Le autorità messicane hanno arrestato un presunto esponente del cartello legato all'uccisione di lavoratori della miniera canadese Vizsla Silver all'inizio di quest'anno, hanno detto martedì.

Il ministero della Difesa messicano ha dichiarato che il sospetto, identificato solo come Gabriel 'N', noto anche come 'Gabito' o '80', è stato arrestato nello stato occidentale di Sinaloa durante un'operazione congiunta che ha coinvolto l'esercito, la Guardia Nazionale e le forze di sicurezza locali. Le autorità hanno detto che era un operatore regionale all'interno di un gruppo criminale legato al Cartello di Sinaloa e che era coinvolto nel rapimento e nell'uccisione di 10 persone legate a un'operazione mineraria nel mese di gennaio.

Vizsla, con sede a Vancouver, che sta sviluppando un progetto d'argento nella regione, ha detto in precedenza che stava collaborando con le autorità messicane nelle indagini. La società mineraria ha riaperto le attività sul campo del progetto Panuco, nel Messico nord-occidentale, all'inizio di maggio e la scorsa settimana ha ricevuto un finanziamento statale per la miniera.

Il caso sottolinea le continue sfide alla sicurezza in alcune parti della cintura mineraria del Messico, una fonte chiave di argento e altri metalli per i mercati globali





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