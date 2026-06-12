Arrestato uomo per tentato sequestro di persona aggravato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato per tentato sequestro di persona aggravato nei pressi della stazione di Fontivegge. La polizia è intervenuta in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza segnalando un tentativo di sequestro di persona ai danni di una minorenne. La madre della bambina ha riferito di essere stata avvicinata dall'uomo che ha afferrato la figlia tentando di allontanarsi. La donna è riuscita a riprendere la bambina e a contattare la polizia. L'uomo è stato poi arrestato per tentato sequestro di persona aggravato e rinchiuso nel carcere di Perugia a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Un uomo di 29 anni, risultato gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato sequestro di persona aggravato. La polizia è intervenuta in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza nei pressi della stazione di Fontivegge dove era stato segnalato un tentativo di sequestro di persona ai danni di una minorenne.

La madre della bambina, in attesa dell'autobus, ha riferito di essere stata avvicinata dall'uomo che, senza un apparente motivo, ha afferrato la figlia tentando di allontanarsi. La donna a quel punto, dopo averlo rincorso, è riuscita a riprendere la bambina, terrorizzata da quanto accaduto, e a contattare la polizia. Nonostante ciò, lo straniero ha continuato a molestare la minore, fotografandola con il cellulare.

Accompagnato in questura, gli accertamenti hanno permesso, anche mediante le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, di dare riscontro a quanto riferito dalla vittima





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