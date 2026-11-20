Vincenzo Fiore arrestato per l'omicidio di Maria Rita Valerio nel 2003 a Capurso. Nuova prova che minacciava la fidanzata attuale.

Vincenzo Fiore è stato arrestato questa mattina, venerdì 20 novembre, nel comune di Capusco in provincia di Bari. L'operazione, coordinata dalla Polizia di Stato sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bari, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è considerato gravemente indiziato del delitto di Maria Rita Valerio, l'attrice barese scomparsa il 17 dicembre 2003 e ritrovata senza vita tre giorni dopo nelle campagne locali.

Dettagli sul caso e arresto Vincenzo Fiore

Il corpo di Maria Rita Valerio, che aveva venticinque anni, fu trovato all'interno della sua automobile da un agricoltore il 20 dicembre 2003. La giovane, che abitava con i genitori, era scomparsa nel nulla dopo aver trascorso la serata precedente in un pub. L'auto fu individuata in una zona di campagna e la vittima presentava evidenti segni di violenza. Le indagini iniziali avevano ipotizzato diverse piste, ma la svolta arrivò con la riapertura del fascicolo processuale da parte degli inquirenti baresi.

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Investigazioni e prove tecniche nuove

Il riavvicinamento al caso ha richiesto un lungo lavoro di rivalutazione delle prove originarie. Gli investigatori hanno riascoltato centinaia di ore di intercettazioni già raccolte durante le prime indagini, affiancando questa attività a nuove tecniche investigative. La Direzione della Polizia Scientifica e i Carabinieri del RIS di Roma hanno condotto accertamenti di laboratorio che hanno fornito elementi tecnici inediti. La convergenza tra vecchi indizi e nuove evidenze scientifiche ha permesso di ricomporre il quadro accusatorio completo, portando il Giudice per le Indagini Preliminari di Bari ad accogliere la richiesta di custodia cautelare.

Storia d'amore tossica e motivazioni

Vincenzo Fiore, cinquantenne, è stato legato a Maria Rita Valerio da una relazione durata nove anni, iniziata nel 1994 e conclusasi tra settembre e ottobre 2003. Gli inquirenti hanno ricostruito che Fiore non accettò la decisione della giovane di interrompere il rapporto, rifiutando anche le modalità di separazione proposte da Maria Rita. La ragazza aveva tentato di staccarsi dichiarando di essere malata, ma l'ex fidanzato continuò a controllarla e a chiederle notizie del suo nuovo lavoro. La dinamica ricostruita vede la donna colpita almeno dodici volte con un bastone su volto e cranio, in un atto che la Procura contesta come omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e da motivi abietti.

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Minacce all'attuale compagna e contesto

L'arresto è avvenuto non solo per la chiusura del cold case del 2003, ma anche per la tutela di una vita attuale. Le indagini hanno portato alla luce comportamenti persecutori nei confronti della compagna di Maria Rita Valerio al momento della scomparsa. Vincenzo Fiore veniva ripetutamente pedinato e minacciava di uccidere ancora la giovane donna. La Polizia ha evidenziato che l'uomo presentava inspiegabilmente davanti all'abitazione della vittima aspettandola per diverse ore la sera, dimostrando un'ossessione che non si era spenta con la morte della ragazza. Questa condotta ha convinto i magistrati dell'urgenza di allontanare il sospetto dalla comunità.

La memoria dell'attrice di Fuori Sede

Maria Rita Valerio era un volto noto alla televisione regionale pugliese per la sua partecipazione alla sitcom "Fuori Sede", trasmessa su Antenna Sud tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. La serie, diretta da Milena Triggiani con testi di Paolo Uzzi e Michele Didone, raccontava le vicende di un gruppo di studenti e lavoratori a Bari. La giovane interpretava il ruolo di "Rita" e il suo sogno era quello di sfondare nel cinema. La Sit com aveva avuto un ottimo successo e il cast includeva anche attori affermati come Pinuccio Sinisi. La vicenda è stata portata all'attenzione del grande pubblico anche dalla trasmissione Chi l'ha visto, allora condotta da Daniela Poggi, rendendo il caso simbolo di ingiustizia rimasta irrisolta per vent'anni.