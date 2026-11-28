Tre uomini arrestati dai Carabinieri a Roma per estorsione di 88.800 euro contro un imprenditore equestre. La truffa usava minacce mafiose su cavalli sequestrati in Sicilia.

Tre individui sono stati posti in custodia cautelare in carcere per gravi indizi di estorsione consumata e tentata estorsione continuata, in un'operazione condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Gruppo di Ostia. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, colpisce tre uomini accusati di aver orchestrato un ricatto per un totale di 88.800 euro ai danni di un imprenditore agricolo titolare di un centro equestre a Ponzano Romano. L'inchiesta è stata avviata grazie alla denuncia presentata a metà settembre da parte della vittima, che ha deciso di segnalare le pressioni subite.

La messinscena dei cavalli siciliani

I fatti risalgono a metà giugno, quando l'imprenditore aveva preso in custodia giudiziale nella propria tenuta sedici cavalli. Questi animali erano stati sottoposti a sequestro preventivo in Sicilia nell'ambito di accertamenti relativi a corse clandestine, una situazione che gli investigatori hanno sfruttato per costruire la trappola. Pochi giorni dopo l'arrivo degli animali, l'uomo è stato avvicinato da un conoscente legato al mondo dell'equitazione, il quale si era presentato come un mediatore attento a tutelare i suoi interessi.

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Questa figura, in realtà, ha orchestrato una pressione estorsiva sostenendo che i cavalli appartenessero a una famiglia mafiosa siciliana. Per evitare ritorsioni, che includevano minacce di danni alle strutture e l'incendio dell'azienda agricola, la vittima sarebbe stata costretta a versare somme importanti come "risarcimento" per averli ospitati. Per rendere credibile l'intimidazione, l'intermediario ha fatto ascoltare alla vittima audio minatori con cadenza siciliana, simulando una presenza reale e pericolosa.

L'incontro a Valmontone e le prime richieste

La strategia intimidatoria è ulteriormente escalated quando il sedicente intermediario ha accompagnato la vittima a Valmontone per incontrare un secondo complice. Quest'ultimo era un ex pugile indicato come cugino della "famiglia siciliana" e ha preteso subito 10.000 euro, prospettando violente spedizioni punitive in caso di rifiuto. Questa prima richiesta ha spinto l'imprenditore a versare quella cifra iniziale in due rate da 5.000 euro l'una, cedendo alla paura delle conseguenze minacciate.

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La richiesta di denaro non si è però fermata ai primi pagamenti e ha raggiunto complessivamente 88.800 euro nel corso delle successive fasi del ricatto. In questa seconda fase sarebbe intervenuto anche un terzo complice, incaricato specificamente di alzare il livello della pressione psicologica esercitata sulla vittima. Quest'ultimo ha continuato a inviare messaggi e telefonate minatorie, mantenendo alta la tensione e la percezione di un pericolo immediato e inarrestabile.

Le conseguenze legali e il contesto antimafia

Provato dalle continue intimidazioni rivolte a sé e ai propri familiari, l'imprenditore ha finalmente deciso di rivolgersi ai Carabinieri per chiudere la spirale di violenza. Gli accertamenti del Nucleo Investigativo di Ostia, coordinati dalla DDA di Roma, hanno ricostruito una messinscena costruita ad arte per indurre la vittima a pagare per paura. L'obiettivo era sfruttare la reputazione di gruppi mafiosi per estorcere denaro da chi non poteva permettersi di rischiare la propria attività.

I tre arrestati sono stati portati in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando che le responsabilità legali restano da accertare nel corso del procedimento fino a eventuale sentenza definitiva. La natura del reato, che include le aggravanti del numero di persone riunite e del metodo mafioso, sottolinea la gravità della condotta criminale e l'impatto sociale di queste operazioni che mirano a destabilizzare le imprese locali attraverso la paura. Il caso rappresenta un esempio chiaro di come le organizzazioni criminali tentino di infiltrarsi nell'economia legale sfruttando la vulnerabilità degli imprenditori.